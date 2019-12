Murphy trebao glumiti Grincha, Trump bio u filmu 'Sam u kući'

Blagdanski dani nikako ne prolaze bez klasičnih božićnih filmova koji nas sve uveseljavaju. Iako su se nebrojeno puta emitirali, rado ih ponovno gledamo u blagdansko vrijeme. Ipak, postoje neke neobične i vrlo šokantne činjenice o filmovima za koje ste mislili da ih itekako dobro poznajete.

U božićnom filmu 'Elf' ('Vilenjak') scena tučnjave između Buddyja i Djeda Božićnjaka morala se snimati samo jednom. To je u nedavnom intervjuu za američke medije otkrio sam glumac koji je utjelovio Djeda Božićnjaka iz trgovačkog centra. Glumcima je zbog toga pritisak bio veći, ali su cijelu scenu ipak uspjeli snimiti odjednom.

'Love Actually' ('Zapravo ljubav') jedan je od filmova bez kojih ne prolaze božićni dani. Ipak, malo kome je poznato da je radnja filma morala izgledati malo drugačije. Izvorni scenarij sadržavao je lezbijsku ljubavnu scenu koja je kasnije izbačena te nikada nije prikazana u filmu.

U filmu 'How The Grinch Stole Christmas' ('Kako je Grinch ukrao Božić') iz 2000. godine, i Eddie Murphy i Jack Nicholson prvotno su bili zamišljeni za ulogu Grincha. Nju je na kraju dobio Jim Carrey, a za ulogu glavnog zlikovca u filmu 'zaradio' je samo pohvale kritičara, ali i publike.

Još jedna zanimljivost iz ovog filma je i ta da je Carrey u nedavnom intervjuu za show Grahama Northona priznao kako je, tijekom snimanja, morao trenirati sa CIA-om. Razlog je bio taj da lakše podnese muku šminkanja, odnosno 'pretvaranja' u Grincha prije svakog snimanja. Naime, kako bi postao zeleni zlikovac, Carreyja su svakodnevno šminkali i do devet sati. Priznao je da mu je mnogo pomoglo i slušanje glazbe.

- Jedina stvar koja mi je pomogla da lakše preživim svakodnevno šminkanje po nekoliko sati bili su Bee Gees. Ne znam zašto, ali jednostavno su me uveseljavali - priznao je u intervjuu.

Foto: Allmoviephoto

Božić ne može proći ni bez obiteljskog filma 'Home Alone' ('Sam u kući'). U prvom nastavku legendarna je scena provalnika Marva i tarantule na njegovom licu. Iako je najprije zamišljeno da se u sceni iskoristi lažna tarantula, scenaristi su u zadnji tren ipak odlučili da će za potrebe snimanja filma iskoristiti onu pravu.

Isto tako, drugi nastavak filma 'Sam u kući' snimao se u hotelu Plaza, jednom od najprestižnijih hotela u New Yorku. Ipak, američki predsjednik Donald Trump koji je u to vrijeme bio vlasnik hotela, dozvolio je snimanje jedino ako se i sam pojavi u filmu. To se i dogodilo, a može se vidjeti u sceni kad Kevinu daje upute do recepcije hotela.

Foto: youtube/screenshot

U filmu ' The Holiday' ('Ljubav i praznici') Iris i Amanda mijenjaju domove kako bi pobjegle od svakodnevice i što bezbrižnije provele Božić. Internetska stranicu koju su koristile za 'zamjenu' domova uistinu postoji i nije izmišljena. Slavna četvorka Cameron Diaz (46), Kate Winslet (43), Jude Law (45) i Jack Black (49) oduševila je gledatelje koji i danas rado gledaju ovaj božićni klasik.

