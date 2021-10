Službeni Instagram profil novih epizoda serije 'Seks i grad', imena And Just Like That, redovito putem storyja objavljuju knjige koje preporučuje glumica Sarah Jessica Parker (56).

Tako je ovaj tjedan svim obožavateljima preporučen roman 'Uhvati zeca' (Catch the rabbit) domaće autorice Lane Bastašić (35).

- Odabrala Sarah Jessica Parker - pisalo je uz fotografiju.

Roman 'Uhvati zeca' objavljen je 2018. godine, a u međuvremenu je preveden na 18 jezika. Roman je osvojio i prestižna nagradu Europske unije za književnost.

Lana Bastašić putem vlastitog storyja odgovorila je Parker, koja u 'Seks i gradu' glumi kolumnisticu Carrie.

- Ja se nadam da će mi dati par svojih cipela da platim kiriju (stanarinu) za tri mjeseca - našalila se.

Dodala je i kako joj se zbog te preporuke javljaju čak i bivši dečki.

- Bivšima želim poručiti samo jednu stvar: 'Što me sada tražiš, pored njih toliko, gdje si bila kad sam bio nitko' - zapjevala je stihove pjesme 'Niko i neko' Dejana Matića (43).

Danas je spisateljica napisala što misli o tom novoprobuđenom interesu za njen roman 'Uhvati zeca'.

- Dragi svi, hvala vam na lijepim riječima i javljanju. Nisam napravila ništa novo, knjiga je izašla 2018. godine, pa nema potrebe da mi čestitate. Od tada je roman dobio dvije nagrade, odlične kritike u domaćim i stranim časopisima, preveden je na 18 jezika, ali nažalost, čini se kako ništa od toga nije jednako važno kao to da te neka poznata glumica spomene - započela je Lana.

- Da se razumijemo: meni to svakako znači, jer živim od ovoga i nesumnjivo je da će mi to donijeti reklamu. To je jedna strana priče i bilo bi licemjerno kad bih rekla da mi je svejedno. Ipak, želim da kažem još nešto, zbog svih ovih koji od ovoga prave 'big deal', a do jučer ih knjige nisu zanimale ni najmanje: meni je svaki moj čitatelj jednako važan i to što moje prve (odane) čitateljice ne nose cipele od 3000 dolara po Manhattanu ne znači da je njihov izbor knjiga manje značajan - komentirala je spisateljica.

- Nijedan čitatelj nije bolji, veći, važniji od drugog. Nadam se da ćete nastaviti kupovati i čitati domaću književnost i da vam nisu potrebni holivudski glumci da biste je cijenili. Ljubim vas - poručila je Bastašić.