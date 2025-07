Časna sestra bila na Thompsonu i izazvala reakcije: 'Dobila je u Srbiji nagrade, ovo je poruka...'

Marko Perković Thompson održao je u subotu veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu, a procjenjuje se da je okupio oko pola milijuna ljudi. A među njima je bila časna sestra koja je koncert pratila iz prvih redova. Za RTL je oduševljeno poručila: 'Jako je dobra atmosfera. Zato sam i došla. Ja inače volim ovako velike skupove, a inače se bavim glazbom i onda je to još dvostruko dobro za mene. Neka vide da nas ima! Zajedno smo jači'.

Na njeno pojavljivanje na koncertu brzo je reagirao portal Mitrovica info, koji je objavio da se radi o časnoj sestri Ceciliji koja je više od 20 godina živjela u Sremskoj Mitrovici, a od Srbije je dobila brojne nagrade.

- Pojavljivanje časne sestre Cecilije iz Sremske Mitrovice na koncertu ustaškog pjevača Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, izazvalo je zgražanje lokalne gradske, pa i šire, javnosti, uz više reakcija nego što bi neupućeni u mitrovačke prilike očekivali. Iako, samo po sebi, nikome ne bi trebalo predstavljati problem to što časna sestra voli glazbu, ni to što voli masovne događaje - problem je kontekst, jer Thompson nije tek popularni izvođač. Njegovi koncerti nose političku simboliku, često s primjesama ekstremnog ustaštva. Njegov repertoar i retorika nebrojeno puta bili su predmet kritika zbog veličanja nacističke ideologije ili govora mržnje. U takvom ambijentu, prisustvo jedne vjerske osobe iz Srbije, koja je do jučer predavala našoj djeci glazbu i njene riječi: 'Neka vide da nas ima"' - nosi prijeteću poruku, htjela ona to ili ne - piše portal Mitrovica.info.

Portal također navodi da su joj u Sremskoj Mitrovici 'dali profesorsko zvanje i mnoštvo nagrada' te da njezino 'koketiranje sa zločinačkom ideologijom ustaštva zaista šalje jako lošu poruku'. Nadalje navode da se njezine riječi 'Neka vide da nas ima!', mogu protumačiti 'samo kao provokaciju prema ljudima s kojima je dijelila isti prostor i ulice'.

- U vremenu društvenih podjela, političkih protesta i krize povjerenja u institucije, njezina rečenica je poziv na ponovno podizanje ustaških crnih zastava, naročito kada je izgovorena pred Thompsonov nastup - navode.