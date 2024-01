Čast rukometu i vaterpolu, ali HNL je ipak majka svih bitaka

Rukometaši su igrali u Njemačkoj, u prvoj utakmici iznenađujuće pobijedili Španjolsku, ali onda su serijom groznih igara pokazali pravo lice. Podršku su imali, ali to nije bilo dovoljno.

Opet imamo izbornika, ovaj put je to Goran Perkovac, koji priča nebuloze, odnosno gluposti poput “dogovorimo se jedno, oni drugo”. Pravi trener je tu da nema “drugo” nego samo ono što ona kaže.

Foto: KAI PFAFFENBACH

I onda se u utorak u velikom stilu i na velika vrata vratila dobra stara Hrvatska nogometna liga.

Zaostalu utakmicu igrali su Dinamo i Lokomotiva. Dečki s Kajzerice poigrali su se s “modrima” na Maksimiru, slavili 3-0 i dokazali da je i tamo problem, Sergej Jakirović nije trener za Dinamo. No nogomet i taj naš HNL, kakav god da je, glavna je tema dana.

Sjajna je najava proljetne sezone bio povratak Ivana Perišića u Hajduk, bez obzira na to što do travnja vjerojatno neće moći igrati, a i onda je pitanje u kakvom stanju će biti. No velika je to stvar za naš domaći nogomet.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mladi igrači, talenti, trener sumnjiva znanja, svega se nađe u našoj domaćoj nogometnoj ligi. Možda stadioni, barem velika većina njih, i nisu pretjerano komforni, nije ni neki tempo igre, bude tu i negledljivih utakmica, ali nitko nema takvu draž. Pa onda kad je netko pustio vijest da će Igor Štimac naslijediti Sergeja Jakirovića, pa “sve je gorilo”.

Opraštaju se HNL-u i loši travnjaci, loša igra, loši suci, igrači, treneri... Jednostavno, sve mu se oprašta.