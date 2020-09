Catwalk pred Saborom: Tko je prošao, a tko pao modni test?

S obzirom na to da su se dame i gospoda vratili na posao, upitali smo modnu stilisticu Ivanu Bilandžiju Billy da nam prokomentira kreacije u kojima su se našli naši modno osviješteni i neosviješteni zastupnici

<p>Nakon ljetne stanke zastupnici su se danas vratili u saborske klupe. Dobili su nove udobne fotelje kako bi im boravak u Saboru bi što bezbolniji. I predstavili su svoja nova modna izdanja. Kad je riječ o modnim odabirima naših zastupnika, bilo je živopisno kao i uvijek.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković se nije rukovao s Milanovićem zbog korone</strong></p><p>Ipak, većina ih je igrala na sigurno. Klasične duge haljine, sakoi i štikle prevladavali su kod saborskih dama, dok su se njihovi muški kolege odlučili na plava i crna odijela.</p><p>Za komentar modnih stylinga naših modno osviještenih i neosviještenih saborskih zastupnika pitali smo modnu stilisticu <strong>Ivanu Bilandžiju Billy</strong>.</p><p>- Anamarija Blažević je odabrala generalno nelošu kombinaciju, no smatram da je odabir samog materijala malo 'prednevni'. Bez obzira na to, vrlo je dobar odabir kroja za malo jaču ženu - kaže Billy.<strong> Marijana Petir</strong> odlučila se na haljinu 'denver' plave boje.</p><p>- Pomalo presvečanu haljinu pokušala je staviti u neku ozbiljniju formalnu konotaciju, no ne baš sretno. Mogla je onda bez sakoa i svakako bez goleme torbe u istoj boji, potpuno suvišno.</p><p><strong>Ružica Vukovac</strong> je najosvještenija na saborskoj modnoj sceni. Odlučila se za vintage haljinu.</p><p>- Odličan model haljine, no definitivno ne na njoj. Veličina i visina ramena skratili su joj torzo, prsa samim time izgledaju nezgodno, a s obzirom na ten i boja haljine je promašena jer djeluje isprano bez ikakvog akcenta. A ni stil kose nije baš najsretniji jer nema volumena i u fokusu je samo čelo - kaže Billy.</p><p><strong>Dalija Orešković </strong>može se pohvaliti besprijekornom linijom. No Billy nije najsretnija njezinim modnim odabirom.</p><p>- S obzirom na liniju mogla bi si priuštiti puno zanimljivije komade odjeće i puno modernije linije jer u ovom kostimu izgleda kao konzervativna tajnica - smatra Billy. <strong>Vesna Bedeković</strong> odlučila se za maxi haljinu.</p><p>- Nije loše, no nije ni fenomenalno, klasično i korektno, no osobna zamjerka je što haljina izgleda kao ljetna maxi oprava - kaže Billy.</p><p>- Muškarci korektni i klasični kao i uvijek, ali svaki drugi ili treći ima ozbiljan problem s čvorovima, odnosno vezivanjem kravata, upravo poput Arsena Bauka - smatra Billy.</p><p>Kako bilo, prvog dana nakon povratka s odmora nitko nije pretjerano razočarao, ali nitko nije ni oduševio. Bit će vremena i za to. Naravno, ako budu dolazili na posao...</p><p> </p><p> </p>