Čeka nas dugi, vrući vikend! Znamo idealno mjesto za rashladiti se u blizini Zagreba

Sudeći po prognozama, čeka nas vruć, ljetni vikend, uz to još i produženi s obzirom na to da je ponedjeljak neradni. U slučaju da ste priliku za godišnji iskoristili (što u danima, što financijski), imamo za vas idealno mjesto u blizini Zagreba, točnije na samo 45 minuta vožnje!

Uz Kupu i s pogledom na dvorac smjestio se Snackhouse Oz koji se, iako otvoren početkom ljeta, već upisao na popis gurmana. Novo IT mjesto na koje morate doći i zbog gastro ponude i zbog prekrasne lokacije. Smješten podno starog grada Ozlja na Gradskom kupalištu, Snackhouse Oz ima menu osmišljen od strane poznatog chefa Zorana Gajića što je svakako razlog za zaputiti se ovaj vikend prema Kupi.

Foto: PROMO

Idemo redom. Tunaholic burger u hrskavom pecivu s tuna steakom, wasabijem, rikulom, ljubičastim lukom, acetom… Za prste polizati. Tu je i Rocket juneći burger s cheddar sirom, kao i Beef burger sa špekom i BBQ umakom. Ako volite tortilje, Snackhouse Oz nudi savršene Falafel wrap tortilje, kao i mini pileće fahitase. Spring rollice su must have Oz-a, koje možete kombinirati upravo s fahitasima za grickanje dok ispijate recimo – Mimosu. Ili Sangriu? Iako, i Raspberry gin tonic je fantastičan, sve smo ih probali. Imaju i crunchy ljetne salate koje će savršeno sjesti na 30+ stupnjeva. Ako ste za slatko – cheesecake, lava cake ili apple crumble su vam na izbor, a izbor nije nimalo lagan.

U pauzama između isprobavanja gastro delicija, možete iznajmiti kajak i otići na izlet do kupskih otoka. Ne sumnjamo da ćete uživati u pogledu na prekrasnu prirodu. Ovo je zaista odlično mjesto za bijeg od gradske gužve i odlična ideja za rashladiti se i dobiti dojam da ste opet na jednom dobrom mini godišnjem. Iako inače rade petkom od 16 do 22, a vikendom od 10 do 22, s obzirom na to da je produženi vikend, svoja vrata (i kuhinju) otvoriti će i ovaj ponedjeljak, 05. kolovoza. Sadržaja je cijeli vikend i više nego dovoljno - od radionica izrade nakita (uz lokalna vina) pa do škole plivanja. Za svakoga po nešto.

Foto: PROMO

Snackhouse Oz će svoja vrata držati otvorena sve do kraja kolovoza petkom od 16 do 22, a subotom i nedjeljom od 10 do 22. Sve novosti pratite putem FB & IG stranice.