Najkontroverzniji par na Balkanu, Milijana Bogdanović (22) i Milojko Božić (75), vjenčao se u rujnu prošle godine, no ljubav nije dugo potrajala pa su prošli tjedan potpisali papire za razvod.

Sada je mlada Milijana otkrila kako nikada nije maštala o vječnoj ljubavi s umirovljenikom, a život ju je naučio, kaže, kako uvijek treba imati rezervu.

- Svi misle da sam kriva za raspad braka, ali ne znaju da je Milojko samo čekao da se ovako nešto dogodi. On me nekoliko puta nagovarao da potpišem papire u razvod, ali ja uvijek moram imati rezervni plan. Pričekala sam da vidim u kojem smjeru će se kretati moj život, a onda sam upoznala sadašnjeg dečka. Tek kada sam sebe osigurala, napravila sam ono što je Milojko i tražio. Potpisala papire - rekla je Milijana pa dodala:

- Moji planovi s Milošem su nepredvidivi. Ne znam što će se dogoditi kada izađem iz realityja. No ne brinem toliko s obzirom na to da imam četiri dečka i jedan će me sigurno voljeti - otkrila je Bogdanović. Brojni gledatelji osudili su njezino ponašanje, a neki su otišli korak dalje pa komentirali kako Milijanino ponašanje ima loš utjecaj na mlade djevojke koje prate reality show 'Parovi'.

Inače, Milijana već neko vrijeme ima novog dečka Miloša (61), a ni Milojko nije dugo patio za bivšom suprugom.

- Imam novu djevojku, ima 22 godine - pohvalio se nedavno, a zanimljivo je da i Milijana ima toliko godina.