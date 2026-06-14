Celebrity Day opet oduševio: Okupio brojna poznata imena

Vrhunac svake Fotosofije je Celebrity Day kada se zagrebački Katran pretvara u veliko igralište ideja gdje vrijedi samo jedno pravilo - zaboravi sve po čemu te publika poznaje i prepusti se kreativnom fotografskom nervu. Iako već više od 20 godina seminaristi snimaju otkačene fotke naših celebritija, konačni rezultat nas uvijek iznenadi.

Riječi su to Damira Hoyke, zagrebačkog fotografa i umjetničkog direktora Fotosofije. Pred objektivima Hoykinih seminarista su se našli Tarik Filipović, glumac i voditelj TV kviza "Milijunaš" te Morana Zibar, lovkinja iz TV kviza Potjera, koja je otkrila neke nepoznate detalje iz svoje mladosti.

Foto: SANJA BALJKAS

I dok je Tarik Filipović brzo priznao da "nije baš neki fotograf, ali da ima oko za dobru fotku", njegova kolegica Morana Zibar kaže da je dosta zadovoljna finalnim rezultatom "ako treba snimiti nekog drugog".

- Ono što se ne zna o meni je da sam kao dijete pohađala fotografski tečaj i sama kod kuće razvijala fotografije tako da bi si na ljestvici od jedan do 10 dala visoku osmicu, ali samo ako se radi s analognim fotoaparatom. S novim digitalnim alatima za fotografiranje se još upoznajem, ali ako mi date stari ruski fotoaparat - tu sam na svom terenu - otkrila je Morana Zibar.

Osim njih, bili su tu još glumica Iva Šimić Šakoronja, njeni kolege Goran Grgić, te Slavko i Lovro Juraga, Žarko Radić, TV voditeljice Damira Gregoret, Maja Ciglenečki, Ana Brdarić Boljat, Ivana Vilović, glazbenici Martin i Anđelko Krpan, Stela Rade, glazbeno-glumačka obitelj Ivana Plechinger, Bruno Kovačić i njihov sin Jan Kovačić... Atmosferu na Celebrity Dayu odmah na početku je "zapalio" Igor Šeregi, redatelj filma "Svadba". U samo nekoliko setova prošao transformaciju od policajca i DJ-a do odbjeglog mladoženje.

Foto: Boris Benko

Voditeljica Ana Brdarić Boljat nedavno se vratila na "male ekrane" nakon skijaške ozlijede.Za potrebe snimanja uzela je skije u ruke i uskočila u skijaški skafander.

- Meni bolje ne dati kameru i fotoaparat u ruke jer svaku fotku ili video koji trebam snimiti - uvijek zeznem. Za razliku od mog djeda i mog tate koji su bili fotografi, ja znam jako malo onoga što su oni znali i dala bih si ocjenu jedan - rekla je simpatična voditeljica i dodala:

- Ispred kamere mislim da nisam baš tako loša.

I ove godine veliki doprinos kvaliteti fotografija dale ženske snage iz Callegari-talijanske škole mode i dizajna - Monika Maček, Ivana Noršić i Mirela Bakran - koje su bile zadužene za make-up i frizure...