Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVNI I FOTOSOFIA

Celebrity Day opet oduševio: Okupio brojna poznata imena

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Celebrity Day opet oduševio: Okupio brojna poznata imena
4
Foto: Eni Lea Hoyka

Atmosferu na snimanju je ‘zapalio’ redatelj filma ‘Svadba’ Igor Šeregi

Admiral

Vrhunac svake Fotosofije je Celebrity Day kada se zagrebački Katran pretvara u veliko igralište ideja gdje vrijedi samo jedno pravilo - zaboravi sve po čemu te publika poznaje i prepusti se kreativnom fotografskom nervu. Iako već više od 20 godina seminaristi snimaju otkačene fotke naših celebritija, konačni rezultat nas uvijek iznenadi.

Riječi su to Damira Hoyke, zagrebačkog fotografa i umjetničkog direktora Fotosofije. Pred objektivima Hoykinih seminarista su se našli Tarik Filipović, glumac i voditelj TV kviza "Milijunaš" te Morana Zibar, lovkinja iz TV kviza Potjera, koja je otkrila neke nepoznate detalje iz svoje mladosti.

Foto: SANJA BALJKAS

I dok je Tarik Filipović brzo priznao da "nije baš neki fotograf, ali da ima oko za dobru fotku", njegova kolegica Morana Zibar kaže da je dosta zadovoljna finalnim rezultatom "ako treba snimiti nekog drugog".

- Ono što se ne zna o meni je da sam kao dijete pohađala fotografski tečaj i sama kod kuće razvijala fotografije tako da bi si na ljestvici od jedan do 10 dala visoku osmicu, ali samo ako se radi s analognim fotoaparatom. S novim digitalnim alatima za fotografiranje se još upoznajem, ali ako mi date stari ruski fotoaparat - tu sam na svom terenu - otkrila je Morana Zibar.

Osim njih, bili su tu još glumica Iva Šimić Šakoronja, njeni kolege Goran Grgić, te Slavko i Lovro Juraga, Žarko Radić, TV voditeljice Damira Gregoret, Maja Ciglenečki, Ana Brdarić Boljat, Ivana Vilović, glazbenici Martin i Anđelko Krpan, Stela Rade, glazbeno-glumačka obitelj Ivana Plechinger, Bruno Kovačić i njihov sin Jan Kovačić... Atmosferu na Celebrity Dayu odmah na početku je "zapalio" Igor Šeregi, redatelj filma "Svadba". U samo nekoliko setova prošao transformaciju od policajca i DJ-a do odbjeglog mladoženje.

Foto: Boris Benko

Voditeljica Ana Brdarić Boljat nedavno se vratila na "male ekrane" nakon skijaške ozlijede.Za potrebe snimanja uzela je skije u ruke i uskočila u skijaški skafander.

- Meni bolje ne dati kameru i fotoaparat u ruke jer svaku fotku ili video koji trebam snimiti - uvijek zeznem. Za razliku od mog djeda i mog tate koji su bili fotografi, ja znam jako malo onoga što su oni znali i dala bih si ocjenu jedan - rekla je simpatična voditeljica i dodala:

- Ispred kamere mislim da nisam baš tako loša.

I ove godine veliki doprinos kvaliteti fotografija dale ženske snage iz Callegari-talijanske škole mode i dizajna - Monika Maček, Ivana Noršić i Mirela Bakran - koje su bile zadužene za make-up i frizure... 

Foto: SANJA BALJKAS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su sva lica Melanije Trump: Rijetko viđene gole fotografije popularne prve dame Amerike
MUŽ JOJ DANAS SLAVI 80. ROĐENDAN

Ovo su sva lica Melanije Trump: Rijetko viđene gole fotografije popularne prve dame Amerike

Melania je zavela Donalda Trumpa 1998., imala je tada 28 godina. A svega par godina prije toga, skinula se gola i pozirala pred fotićem za jedan muški časopis. Prva dama SAD-a drastično se promijenila, kao i njezin suprug koji danas slavi 80. rođendan. U galeriji pogledajte sva njena izdanja, pa čak i ona golišava.
FOTO Tereza Kesovija zapjevala u Dubrovniku: Evo kako je bilo na prvom oproštajnom koncertu
EMOTIVNI KONCERT

FOTO Tereza Kesovija zapjevala u Dubrovniku: Evo kako je bilo na prvom oproštajnom koncertu

Naša glazbena diva oprašta se od svoje publike, a u Dubrovniku je u subotu navečer održala prvi od dva oproštajna koncerta. Emotivno je bilo u Kneževu dvoru. Prijenos koncerta mogao se gledati i na Stradunu, gdje je bilo postavljeno veliko platno. Sutra će Tereza Kesovija na istom mjestu posljednji put zapjevati pred dubrovačkom publikom.
FOTO Prosinečki, Kekin i ministri uhvaćeni na špici: Evo fotki
NEDJELJNI ĐIR GRADOM

FOTO Prosinečki, Kekin i ministri uhvaćeni na špici: Evo fotki

Sunce je ovog jutra brojne Zagrepčane potaknulo da prošetaju centrom grada. Među njima su se našla i neka poznata lica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026