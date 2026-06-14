Ovo su sva lica Melanije Trump: Rijetko viđene gole fotografije popularne prve dame Amerike

Melania je zavela Donalda Trumpa 1998., imala je tada 28 godina. A svega par godina prije toga, skinula se gola i pozirala pred fotićem za jedan muški časopis. Prva dama SAD-a drastično se promijenila, kao i njezin suprug koji danas slavi 80. rođendan. U galeriji pogledajte sva njena izdanja, pa čak i ona golišava.
Američki predsjednik Donald Trump danas slavi 80. rođendan. S Melanijom se vjenčao 22. siječnja 2005. godine.
| Foto: Nathan Howard
Američki predsjednik Donald Trump danas slavi 80. rođendan. S Melanijom se vjenčao 22. siječnja 2005. godine. |
Foto: Nathan Howard
Američki predsjednik Donald Trump danas slavi 80. rođendan. S Melanijom se vjenčao 22. siječnja 2005. godine.
| Foto: Nathan Howard
Podrijetlom iz Novog Mesta u Sloveniji, Melania Knavs počela se baviti manekenstvom sa 16 godina u Parizu i Milanu. Tamo je upoznala biznismena Paola Zampollija koji ju je 1996. godine prvi doveo u New York, a dvije godine kasnije upoznao s budućim suprugom Donaldom Trumpom, piše Independent.
| Foto: Globe Photos
Trump ju je potpisao za svoju agenciju Trump Model Management 1999. godine dok su bili u vezi, a 2000. godine pojavila se gola u britanskom GQ-u, pozirajući u privatnom zrakoplovu tajkuna luksuznih nekretnina.
Također tijekom te kampanje, The New York Post je otkrio raniju seriju golih fotografija za koje je Melania pozirala, a koje su objavljene u izdanju francuskog muškog časopisa Max iz siječnja 1996. godine, a koje je tabloid ponovno objavio pod naslovima “The Ogle Office” i “ Upravljajte Trumpom.” Jarl Ale Alexandre de Basseville, fotograf koji stoji iza tih fotografija, rekao je za The Post: "Mislim da je važno pokazati ljepotu i slobodu žene i jako sam ponosan na ove slike jer slave Melanijinu ljepotu.
Snimila je seriju golišavih fotografija...
„Zar više nismo u stanju cijeniti ljepotu ljudskog tijela?", pita se.
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Manekensku karijeru 'ganjala' je u New Yorku...
Ponosno stojim iza svog rada golog modela, ispričala je Melania.
"Melania je bila vrlo suzdržana osoba. Definitivno nije bila netko koga biste viđali u noćnim klubovima ili često izlazili. Prilično prizemno, vrlo lijepo, vrlo toplo.”, pričali su fotografi o njenim manekenskim danima.
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Ovo je najmoćnija fotografija prve dame, užarili su se komentari na sliku Melanije Trump na kojoj je zažmirila sa crnim velom preko glave.
Britanski Mirror angažirao je i čitača s usana da saznaju kako je izgledala interakcija američkog predsjednika sa svjetskim državnicima, a usput su 'ulovili' nekoliko Melanijinih uputa Donaldu.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Kad mu se počeo približavati francuski predsjednik Macron, s kojim Trump ima zategnute odnose, Melania mu je navodno diskretno došapnula 'Donalde, pogledaj lijevo', a nakon toga, kad je Trump oklijevao pružiti ruku Macronu rekla mu je 'trebaš to učiniti'. U ostalim situacijama, bilo je dovoljno da pogleda Trumpa i da Donaldu sve bude jasno...
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Trump i Melania na sprovodu su sjedili na kraju prvog reda. Mnogi su se raspisali da su se 'progurali'. Naime, , Trump je, kako nalažu pravila trebao biti u trećem redu gdje su sjedili princ William, njemački kancelar Olaf Scholz kao i dio talijanske delegacije.
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Donald Trump je rekao da je suviše zauzet da bi svojoj supruzi dao poklon za njen 55. rođendan, no da će je počastiti romantičnom večerom u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One tijekom njihovog putovanja u Rim radi pogreba pape Franje.
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"Nisam imao vremena da joj kupim poklone, bio sam veoma zauzet", objasnio je.
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Donald i Melania Trump uglavnom žive odvojeno otkako se predsjednik vratio na dužnost, pri čemu Melania većinu svog vremena provodi u New Yorku, gdje njihov 19-godišnji sin pohađa fakultet.
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Sve je zasjenila strogim crnim šeširom s vrpcom, ispod kojega je sakrila uvojke, pogled i osmijeh, izazvavši ljubomoru mnogih dama, čak i mlađih od sebe, elegantnom vitkom figurom u crnom kostimu.
| Foto: SHAWN THEW
Ma što mislili o njezinu suprugu, novom-starom predsjedniku SAD-a, Melania Trump s 56 godina izgleda - fenomenalno.
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Iako nerado priča o tome kako održava liniju i mladoliki izgled, za razliku od većine bivših manekenki ili glumica čijem se izgledu divimo, ona to ni ne pokušava pripisati dobrim genima, nego priznaje da slijedi prilično strogi plan prehrane i vježbanja, uz potporu kvalitetnih krema i prirodnih proizvoda, koji je usvojila još dok se u mladosti bavila manekenstvom.
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Bez sumnje, tome je sigurno pridonijela i činjenica da se tijekom manekenskih dana klonila alkohola i cigareta te izbjegavala razuzdani noćni život, kako bi se naspavala i bila spremna ispuniti manekenske obaveze. Za američki magazin Hola na španjolskom jeziku lani je ispričala kako se većine pravila dosljedno drži i kad je na putovanjima, bez obzira na to putuje li privatno, poslovno ili kao prva dama, zbog čega timu koji organizira njezina putovanja nerijetko zna biti nezgodno.
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Primjerice, Melania ne jede sirovu ribu pa su tijekom državničkog posjeta Japanu 2019. njihovi domaćini za njih morali osmisliti poseban menu bez sushija, i to za nekoliko službenih ručkova.
| Foto: Alex Edelman/DPA/PIXSELL
Prva dama SAD-a dan započinje smoothiejem koji obično sadrži špinat, mrkvu, borovnice, sok od jabuke i nemasni jogurt. Kombinaciju povremeno osvježi celerom, sokom od rajčice ili limuna ili nekoliko kapi maslinova ulja, a ako osjeti glad, u sve to dodaje chia sjemenke, koje pridonose osjećaju sitosti. Svi sastojci moraju biti uzgojeni organski.
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Tvrdi da zbog linije nikad nije bila na iscrpljujućim dijetama, već se vodi onom da jedino uravnotežena prehrana može dovesti do toga da dugoročno sačuvamo dobar izgled.
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Jutarnju njegu uvijek započinje tonikom s vitaminom C, nakon čega nanosi kremu bogatu vitaminima A, C i E. Ova kombinacija održava kožu hidratiziranom tijekom cijeloga dana.
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Ipak, Melania je svojevremeno otkrila da ponekad prekrši pravila pa se počasti tamnom čokoladom ili sladoledom...
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Foto Oliver Contreras/DPA/PIXSELL
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