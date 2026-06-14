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MUŽ JOJ DANAS SLAVI 80. ROĐENDAN

Ovo su sva lica Melanije Trump: Rijetko viđene gole fotografije popularne prve dame Amerike

Melania je zavela Donalda Trumpa 1998., imala je tada 28 godina. A svega par godina prije toga, skinula se gola i pozirala pred fotićem za jedan muški časopis. Prva dama SAD-a drastično se promijenila, kao i njezin suprug koji danas slavi 80. rođendan. U galeriji pogledajte sva njena izdanja, pa čak i ona golišava.
2026 White House Easter Egg Roll at the White House in Washington
Američki predsjednik Donald Trump danas slavi 80. rođendan. S Melanijom se vjenčao 22. siječnja 2005. godine. | Foto: Nathan Howard
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Američki predsjednik Donald Trump danas slavi 80. rođendan. S Melanijom se vjenčao 22. siječnja 2005. godine. | Foto: Nathan Howard
Komentari 1

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