Ovo su sva lica Melanije Trump: Rijetko viđene gole fotografije popularne prve dame Amerike

Bez sumnje, tome je sigurno pridonijela i činjenica da se tijekom manekenskih dana klonila alkohola i cigareta te izbjegavala razuzdani noćni život, kako bi se naspavala i bila spremna ispuniti manekenske obaveze. Za američki magazin Hola na španjolskom jeziku lani je ispričala kako se većine pravila dosljedno drži i kad je na putovanjima, bez obzira na to putuje li privatno, poslovno ili kao prva dama, zbog čega timu koji organizira njezina putovanja nerijetko zna biti nezgodno. | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL