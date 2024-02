Celine Dion došla je na dodjelu Grammyja i iznenadila sve: Bori se sa sindromom ukočene osobe

Povratak Celine Dion (55) na dodjelu Grammyja iznenadio je sve prisutne. Pjevačica se pojavila na pozornici unatoč borbi sa sindromom ukočene osobe te nakon što je otkriveno da joj se stanje pogoršalo.

Celine je od publike dobila ovacije dok je u pozadini svirala njena pjesma 'The Power of Love'. Dion je predstavila pobjednika u kategoriji albuma godine - Taylor Swift.

Foto: MIKE BLAKE

- Kada vam kažem da sam sretna što sam ovdje, zaista to mislim od srca. Oni koji su blagoslovljeni dovoljno da budu na dodjeli Grammyja ne bi trebali nikada uzimati zdravo za gotovo ogromnu ljubav i radost koju glazba donosi u naše živote i ljudima u cijelom svijetu - rekla je Celine.

Njezin dolazak nije bio najavljen te je bio čuvan u strogoj tajnosti, ali su pjevačicu prije same dodjele uhvatili u zgradi u kojoj se održala dodjela.

Foto: MIKE BLAKE

U prosincu prošle godine je pjevačičina sestra Claudette Dion potvrdila da pjevačica više ne može kontrolirati određene pokrete tijela, samo godinu dana nakon što je objavila svoju dijagnozu.

- Ona nema kontrolu nad svojim mišićima. Ono što mi slama srce je to što je uvijek bila disciplinirana i na sve pazila. Uvijek je marljivo radila. Naša joj je majka uvijek govorila: 'Ti ćeš to učiniti dobro, ti ćeš to učiniti kako treba' - ispričala je Claudette za 7Jours.

Podsjetimo, Celine je 2022. godine otkrila kako se bori sa sindromom ukočene osobe, neobičnom i izazovnom bolešću koja uzrokuje nekontrolirane grčeve mišića. To je neurološki poremećaj koji dovodi do ukočenosti mišića. Bolest zaključava tijelo u položaj iz kojeg se osoba ne može pomaknuti te uzrokuje grčeve koji mogu biti toliko jaki da čak slome kosti.