Celine Dion i Johnny Logan su prošlost, sada uživajte u Letu 3

Kolega je već bio spreman na drastičan prijedlog: na sljedeći Eurosong pošaljimo Nove fosile s pjesmom “Sedam dugih godina”. No Let 3 u Liverpoolu to je spriječio. Sportski izvještaji počinjali bi s “te čarobne noći...”. Mi nećemo pretjerivati, ali jasno je da su riječki glazbenici “zaludjeli” Europu, a Hrvatsku nakon šest sušnih godina ponovno odveli u finale.