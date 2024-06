Celine Dion na premijeri filma je zaplakala: 'Hvala što ste bili dio mog puta. Jako sam zahvalna...'

Ne mogu vjerovati koliko sam bogata što imam baš ove obožavatelje u svom životu, rekla je Celine Dion te zaplakala nakon premijere dokumentarnog filma 'I Am: Celine Dion' u New Yorku, piše People.

- Vaša prisutnost na mom putovanju bila je dar. Vaša ljubav i podrška gurali su me dalje kroz sve probleme - rekla je emotivna pjevačica.

"I Am: Celine Dion" special event screening in New York | Foto: Andrew Kelly

Osim obožavatelja, zahvalila se i svom timu, ali i djeci.

- Naravno, nikada pred vama ne bih stajala da nisam imala podršku i ljubav svoje djece - ispričala je pa dodala:

- Hvala svima iz dubine moga srca što ste bili dio moga puta. Ovaj film je ljubavno pismo svima vama.

Na kraju su je svi nagradili gromoglasnim pljeskom.

'I Am: Céline Dion' dolazi 25. lipnja na Prime Video, a u njemu će pjevačica otvoriti dušu o bolesti.

Glazbena diva pati od neurološkog poremećaja stiff person syndrome (sindrom ukočene osobe). Kako bi umanjila bol, konzumirala je brojne lijekove koji se izdaju bez recepta. Kasnije je na recept uzela lijek Valium (diazepam), kako bi opustila tijelo.

- Počeli smo s dva miligrama da vidimo hoće li pomoći, zatim 2.5, pa 3, pa 15, pa 50 - rekla je ranije i dodala da je jednom uzela 90 miligrama kako bi održala nastup do kraja.

