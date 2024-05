Celine Dion u suzama pričala o svojoj bolesti: 'Ne zaslužuje to'

Celine Dion (55) se već duže vrijeme bori sa sindromom ukočene osobe, zbog čega je otkazala svjetsku turneju na koju je trebala ići 2023. i 2024. godine. Nakon što joj je dijagnosticiran neurološki poremećaj, Dion se maknula iz javnosti. Sada je izašao trailer o dokumentarcu u kojem je progovorila o svojoj teškoj bolesti.

Film 'I Am: Celine Dion' prati godinu dana život pjevačice i njezine borbe sa sindromom koji utječe na njezinu leđnu moždinu i mozak. U traileru dokumentarca prikazane su scene u kojima pjevačica plače dok govori o svom sindromu.

- 'Moj glas je dirigent mog života - govori pjevačica.

Brojni su na društvenim mrežama priznali kako ih je taj trenutak 'slomio'.

'Potpuno sam u šoku, ona ne zaslužuje ovo', 'Rasplakala me je, a dokumentarac još uvijek nije ni izašao', pisali su neki.

Dokumentarac će biti dostupan na Amazonu od 25. lipnja.

Iako je zbog zdravstvenog stanja otkazala svoju turneju, priznala je da joj koncerti i obožavatelji nedostaju. Celine je progovorila i o mogućnosti da se ponovno, jednoga dana, pojavi na pozornici i održi nastup.

- To je nešto o čemu ne mogu govoriti. Već četiri godine samoj sebi govorim kako se neću vraćati na scenu, onda kako sam spremna za povratak, pa onda kako nisam. Kako stvari sada stoje ne mogu reći: 'Da, za četiri mjeseca'. Ne znam, moje tijelo će mi reći. Teško je održavati moral na visini kada ovako živite. Naporno radim danas, a sutra će biti još napornije. No, jedna je stvar koja mi nikad neće nedostajati, a to je želja. To je strast, san i odlučnost. Ljudi su me uvijek dolazili gledati kako pjevam. To je za mene bio dokaz da sam bila i da jesam, doista pjevačica. Sigurno je da ću taj osjećaj imati do posljednjeg dana svojeg života - poručila je.

