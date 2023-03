Celine je proslavio film 'Titanic', 1988. je pobijedila na Euroviziji, a njen najveći hit joj se ne sviđa

Kanadska pjevačica Céline Dion najpoznatija po hitovima 'All by Myself', 'My Heart Will Go On' i mnogim drugima, danas slavi 55. rođendan.

Karijera ove pjevačice doživjela je ogroman uspjeh u 90-ima i ranim 2000-ima, a mnogi je se sjećaju i kao pobjednice Eurovizije 1988., kada je predstavljala Švicarsku.

Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta

Gotovo deset godina kasnije, već poznatu pjevačicu dodatno je proslavila upravo pjesma 'My Heart Will Go On' iz filmskog klasika Titanic. Taj je singl osvojio Oscara za najbolju originalnu pjesmu, pomeo nagrade Grammy, pokupio Zlatni globus i postao jedan od najprodavanijih glazbenih singlova svih vremena. A Céline se nije nimalo sviđao.

- Kad sam ga snimala, nisam razmišljala o filmu, nisam razmišljala o radiju. Razmišljala sam, 'Opjevaj pjesmu, a onda se gubi odavde' ispričala je jednom prilikom pjevačica.

Foto: PROMO

Céline Dion inače je rođena u kanadskoj provinciji Quebec u blizini Montreala i to u iznimno velikoj obitelji. Naime, pjevačica je rođena kao najmlađa od četrnaestero djece. Otac joj je bio mesar, a majka kućanica.

Sa svega 12 godina skladala je svoju prvu pjesmu na materinjem francuskom 'Ce n'etait qu'un rêve', koju je njezina majka poslala glazbenom menadžeru Reneu Angélilu.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Sa 26 godina Céline se udala upravo za Renea kojemu su tada bile 52 godine. To je bilo 1994. godine, a ostali su zajedno sve do Reneove smrti 2016. Zajedno imaju troje djece.

Pjevačica je ove godine trebala nastupiti u zagrebačkoj Areni, ali je zbog zdravstvenog stanja otkazala koncert. Novi koncert najavljen je 24. ožujka 2023.

