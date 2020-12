HRT-ova voditeljica Tončica Čeljuska (51) pokazala je kako je izgledala u mladosti. Na Facebooku je objavila crno-bijelu fotografiju staru više od 30 godina.

- Djevojka iz moga kraja (1989.) - napisala je u opis objave, a ona je tada imala 20 godina.

- Uvijek taj prepoznatljiv pogled, prekrasna fotka i model - pohvalili su je pratitelji na društvenoj mreži.

Voditeljica se nedavno našla u središtu pozornosti kada je ugostila bivšu premijerku Jadranku Kosor (67), a svu je pažnju 'ukrala' upravo Tončica, odnosno njezin dekolte.

Za Jutarnji list je ispričala kako je iznenađena što je dobila toliku medijsku pozornost.

- Žena može biti upućena, fakultetski obrazovana, kvalificirana za neku temu o kojoj govori, ali ako je pokazala nogu ili dekolte sve pada u drugi plan. To je tako otkako je svijeta i vijeka. Kada sam gledala snimku emisije kao što uvijek radim prije emitiranja, konstatirala sam i sama da taj dekolte jest veći nego što ja to uobičavam imati, ali nisam to smatrala važnim kao ni očekivala da će izazvati toliku pozornost - rekla je.

