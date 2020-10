Postoji li netko koga biste htjeli ugostiti u emisiji, a jo\u0161 niste?

Svakako da postoji. Prvi na ljestvici je Ante Gotovina. To je filmska pri\u010da, ne znam postoji li netko iz ovoga na\u0161eg podneblja koji ima takvu karizmu i takvu sudbinu. Koji je do\u017eivio takve trenutke slave i trenutke patnje. Bila bih presretna da ga intervjuiram.

Da imate mogu\u0107nost intervjuirati tri strane zvijezde, koje bi to bile?

Svakako George Clooney, Bill Gates, Novak \u0110okovi\u0107. Ba\u0161 sam predvidljiva...

Prepoznaju li vas ljudi na ulici, \u0161to vas naj\u010de\u0161\u0107e pitaju?

Prepoznaju, da, ali nisu na\u0161i ljudi pretjerano otvoreni. Vi\u0161e me odmjeravaju, zagledaju, pa vidim i da su me prepoznali. Navikla sam i to mi je jasno. Vide te ljudi na televiziji pa onda u\u017eivo i uspore\u0111uju. Kada se na\u0111em u nekom novom dru\u0161tvu, onda me pitaju o poslu, nekim ljudima koje sam intervjuirala i tako. No ni\u0161ta pretjerano. \u00a0

Pamtite li neke anegdote s po\u010detaka karijere, neke trenutke zbog kojih se uvijek nasmije\u0161ite?

Toliko je toga bilo, ali iskreno nisam osoba koja pamti previ\u0161e. Dobro zaboravljam i mislim da je to blagoslov. Tko bi sve to pohranjivao i optere\u0107ivao se. Kao da imam neki uro\u0111eni gumb u mozgu za 'delete'. Volim biti sada i ovdje. Ne volim biti u pro\u0161losti i od toga raditi mitove. Uvijek sam fokusirana na trenuta\u010dne situacije i zadatke.\u00a0

Imate dvije k\u0107eri, a odnedavno ste postali i baka? Kakav je osje\u0107aj?

\u0160to se ti\u010de mene, ista sam osoba, a razlika je \u0161to sam bogatija za predivan osje\u0107aj prema unu\u010dici. Najsli\u010dniji je osje\u0107aju zaljubljenosti, jednostavno ste odu\u0161evljeni kad vidite to malo stvorenje. Fantasti\u010dan je osje\u0107aj vidjeti to malo bi\u0107e koje je dio tebe, a istodobno je sasvim posebno i svoje. Obogatila mi je \u017eivot i jako sam zahvalna na tome.

\u017dive li k\u0107eri blizu vas, nedostaju li vam?

Starija k\u0107i \u017eivi u \u0160vicarskoj, mla\u0111a je u Zagrebu. Naravno da mi nedostaju, no ipak u doba videopoziva je lak\u0161e jer ipak mo\u017eemo svaki dan komunicirati i biti zajedno barem virtualno. Ovih dana je problem putovanje zbog pandemije pa se rje\u0111e vi\u0111amo, no u normalnim uvjetima to je tek sat i pol leta od Zagreba, nije toliko nedosti\u017eno.

Aktivni ste na dru\u0161tvenim mre\u017eama, imate savr\u0161enu liniju i sigurno ima onih kojima ste uzor. Imate li mo\u017eda neki recept po pitanju vje\u017ebanja i/ili prehrane?

Da, aktivna sam, to vidim i kao dio posla i na neki na\u010din obvezu prema onima koji me prate i gledaju moju emisiju. Ljudi imaju potrebu znati ne\u0161to vi\u0161e, postoji mogu\u0107nost komunikacije s gledateljima i mislim da je to sastavni dio na\u0161eg posla - komunikacija s gledateljima preko dru\u0161tvenih mre\u017ea. \u0160to se ti\u010de linije, to je svakoj \u017eeni vje\u010dna tema. A jo\u0161 si pod ve\u0107im pove\u0107alom kad si javna osoba. I ja se, kao i ve\u0107ina \u017eena, cijeli \u017eivot nate\u017eem s pet kilograma manje ili vi\u0161e, to je me\u0111usobno natjecanje tko \u0107e pobijediti, moja volja ili pet kilograma. Nekad sam ja u prednosti, nekad \u2018oni\u2019, no imamo prili\u010dno dobar su\u017eivot, nema velikih oscilacija. Naravno, uvijek nastojim paziti \u0161to jedem, ali se ne \u017eelim svega ni odre\u0107i. Zato ipak idem redovito na pilates i brze \u0161etnje po nasipu pa ponekad mogu i pojesti desert. Ali samo ponekad.

Slovite za modno osvije\u0161tenu \u017eenu, ima li ne\u0161to \u0161to se nikad ne\u0107e na\u0107i u va\u0161oj garderobi, a koji je komad odje\u0107e koji bi sve \u017eene trebale imati?

U mojoj garderobi sasvim sigurno ne\u0107ete na\u0107i poderane traperice ili vru\u0107e hla\u010dice. Smatram da je to odje\u0107a za vrlo mlade djevojke i ne mislim da je neka senzacija \u017eena u pedesetim koja se fura da izgleda kao svoja k\u0107i. Ne vidim za\u0161to bi tako izgledala. Koga treba zavarati da imam trideset ako realno imam pedeset, kao da izdajem sebe. Sve u svoje vrijeme.\u00a0Postoji toliko lijepih stvari koje mi daleko bolje stoje i vi\u0161e mi odgovaraju kao, primjerice, mala crna haljina. Imam ih nekoliko i to je uvijek savr\u0161eno rje\u0161enje. To svaka \u017eena treba imati.

Kakvo je va\u0161e mi\u0161ljenje o koroni?

Uh, koja po\u0161ast. \u010cinjenica je da imamo progla\u0161enu pandemiju\u00a0i o\u010dito je za neke fatalna. Dr\u017eim se mjera fizi\u010dke distance i nosim masku. Nekad se, me\u0111utim, pitam je li ta cijena koju cijeli svijet pla\u0107a u vidu milijardi izgubljenih poslova i radnim mjesta doista ekvivalent pogibelji koja nam prijeti. Ne znam, vrijeme \u0107e pokazati! Ako ne stradamo od korone, posljedice ovih strahova i egzistencijalne pogibelji bit \u0107e jednako te\u0161ke. Navijam da se pojavi cjepivo ili lijek, pa taman bilo s placebo efektom, da kona\u010dno odahnemo malo.\u00a0

Mislite li da ova svakodnevna izvje\u0161\u0107a sto\u017eera o brojkama novozara\u017eenih utje\u010du na psihu ljudi? Jeste li vi zbog toga depresivni ili ne date da vam i\u0161ta uni\u0161ti pozitivu koja pr\u0161ti iz vas? \u00a0

Ne mogu re\u0107i da sam zbog toga depresivna, nije me lako uvu\u0107i u negativu. Uzdam se u zdrav razum i imunitet, a i pazim gdje se kre\u0107em. Ne vidim puno smisla u objavljivanju brojki zara\u017eenih svaki dan, radije bih to svela na tjednu razinu. Da ljudi malo predahnu. Istodobno, puno je pitanja i potpitanja o fenomenu korone koja su bez odgovora\u00a0i mislim da \u0107e ovo \u0161to se sada doga\u0111a ostati jo\u0161 dugo bez kona\u010dnih obja\u0161njenja. Ipak, uva\u017eavam da\u00a0ima i onih koji se doista silno boje, to je stvarna bolest u kojoj su mnogi izgubili \u017eivot i smatram da je u ovom trenutku minimum pristojnosti i odgovornosti po\u0161tivati mjere sto\u017eera. Zbog sebe i drugih, onih koji su u strahu ili su rizi\u010dni.\u00a0

U emisiji 'U svom filmu' ugostili ste biv\u0161u premijerku Jadranku Kosor i tada je u fokus do\u0161ao va\u0161 dekolte. Kako ste se osje\u0107ali kad ste pro\u010ditali sve one komplimente i poneke kritike na ra\u010dun va\u0161eg izgleda u emisiji? \u0160to vam je najvi\u0161e zasmetalo?

Nisam ni u snu o\u010dekivala da \u0107u dobiti takav publicitet zbog nekoliko centimetara otkrivenog dekoltea. Dokaz da \u017eenski atributi i crna kronika jo\u0161 dugo ne\u0107e biti skinuti s trona na\u010ditanijih vijesti. To je pitanje ljudske psihologije, ali i povijesti tretiranja \u017eene u medijima kao objekta\u00a0i to je tako. \u017dena je uvijek mjerkana, promatrana, njezine godine i izgled\u00a0se vrednuju kao na tr\u017enici, bez milosti, dok de\u010dki pune svoje trbuhe, debljaju se, gube kosu, sijede\u00a0ipri tom ih krase epitetima '\u0161armantan'. Kad je \u017eena u sli\u010dnim gabaritima, onda vri\u0161ti naslov 'Pogledajte njezin celulit'.\u00a0Kao da je \u017eena kriva jer ima \u017eenske hormone, pa time i celulit. Sve je to vrsta torture na koju smo i mi \u017eene pristale, pa tko nam je kriv. No moja briga o mom izgledu\u00a0mora biti moj\u00a0izbor, a ne razlog da me se glorificira ili diskvalificira. To je tako\u0111er pravo na izbor. Nosim se s tim, no vidim mlade djevojke koje su jo\u0161 dodatno\u00a0nesigurne\u00a0jer im se od najranije dobi poru\u010duje preko foto\u0161opiranih\u00a0slika da nikad nisu dovoljno mr\u0161ave ni dovoljno lijepe.

Zavr\u0161ili ste za trenera socijalnih vje\u0161tina. Je li vam to pomoglo u doba korone? Pitaju li prijatelji za savjet?

Cijeli \u017eivot u\u010dim i zavr\u0161ila sam nekoliko razli\u010ditih usavr\u0161avanja kroz razli\u010dite jednogodi\u0161nje studije. U\u010denje vje\u0161tine slu\u0161anja, asertivne komunikacije, kako se predstaviti i zauzeti za sebe, kako postaviti ciljeve i raditi na njihovu ostvarenju, u cjelini pobolj\u0161avanje i uspostava boljih i kvalitetnijih odnosa sa samim sobom i s drugima. Iznenadili biste se koliko ljudi te\u0161ko vladaju osnovnim socijalnim vje\u0161tinama, ne znaju otvoreno i konstruktivno razgovarati bez sukoba. Naravno da mi to poma\u017ee, a prijatelji znaju pitati za mi\u0161ljenje.

Biste li se time bavili da niste na televiziji?

Vjerojatno bi to mogla biti jedna od alternativnih karijera, za\u0161to ne. Iako to nije nimalo bezazleno i doista je odgovorno raditi s ljudima na unapre\u0111enju njihovih \u017eivotnih i komunikacijskih vje\u0161tina. Puno toga je na stolu i klijenti koji misle da se mo\u017ee preko no\u0107i postati komunikativan i samopouzdan - te\u0161ko se varaju. Nema brzih rje\u0161enja, rad na sebi zahtijeva strpljenje i vrijeme.

Kakvo je va\u0161e mi\u0161ljenje o estetskim operacijama, jeste li njihova zagovornica ili protivnica?

Nemam ni\u0161ta protiv, tko voli, nek\u2019 izvoli, svatko je svog tijela gospodar. No iz perspektive onog o \u010demu smo govorili, to je obi\u010dno posljedica tog pritiska i nesigurnosti koje \u017eene, pa i mu\u0161karci, osje\u0107aju sa svojim godinama i u svom tijelu. To je velika tema, no jednako tako i ljudsko pravo da svatko u potrazi za sre\u0107om u\u010dini ono \u0161to misli da je potrebno. Pa i operira nos ako treba. Ili grudi.

\u010cime vas mu\u0161karac mo\u017ee osvojiti?

Ljudi se sretnu i prepoznaju. Uvijek je to neka kemija, neko podudaranje. Volim kad je dobar u svom poslu, kad vjeruje u neku vi\u0161u svrhu onog \u0161to radi. Ne treba me osvajati, ako kliknemo, sve je lako.

Kakvi ste kad se zaljubite?

Kakvi smo svi kada se zaljubimo? Preuveli\u010davamo i vidimo kroz ru\u017ei\u010daste \u00a0nao\u010dale. Sklona sam dodavati vrline koje ne postoje i vidim samo lijepo. Psihologija ka\u017ee da je to stanje svojevrsne o\u010daranosti objektom na\u0161e \u017eudnje jer je tako evolucijski osmi\u0161ljeno radi produ\u017eenja vrste. Kad o\u010daranost pro\u0111e, tek tada su ozbiljne teme na stolu\u2026