Celzijus se opet obračunala s hejterima: 'Kao nilski konj si...'

Malo trening, malo poziranje, a u pauzama obavezno čagica 💃 Moram primjetit da užasnost mog plesa buja recipročno s mojim godinama. Nekad sam fakat solidno, oku ugodno plesala i smijala se maminim plesnim pokretima. Danas plešem otprilike kao moja mama, sada na užasavanje Taishe koja nije ni svjesna da ju ti isti pokreti čekaju za kojih dvadesetak godina 😄

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on May 11, 2020 at 10:55am PDT