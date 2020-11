Celzijus sve zbunila s prstenom: Greškom je pokazala zaručnički?

Nakon što je pokazala nokte na nogama, na videu je 'osvanuo' prsten. Pjevačica je zbunila obožavatelje s obzirom na to da izgleda kao zaručnički i inače se ne pojavljuje na njezinim društvenim mrežama

<p>Pjevačica i spisateljica <strong>Nives Celzijus </strong>(38) počastila se manikurom i pedikurom, o čemu je obavijestila pratitelje na Instagramu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ljudi, nećete vjerovati, ali ja imam nove noktiće i nisu više bijeli, i jako su lijepi. Je l' vam se sviđaju? - upitala je fanove dok je pokazivala nokte na rukama. </p><p>U tom trenutku na lijevoj ruci nosila je jedino sat. Međutim, kasnije je pokazala nokte i na nogama, a tada je na videu 'osvanuo' prsten.</p><p>Pjevačica je zbunila obožavatelje s obzirom na to da prsten izgleda kao zaručnički i inače se ne pojavljuje na njezinim društvenim mrežama.</p><p>No je li uistinu riječ o zaručničkom prstenu, zasad nije poznato s obzirom na to da Nives ljubavni život skriva kao zmija noge.</p><p>A nakon što je sredila nokte, pozirala je s glumcem<strong> Fabijanom Pavlom Medvešekom</strong> (27) kojeg ocjenjuje u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.</p><p>- Ugrabih napokon i njega. I moram vam reći da imamo nešto zajedničko, ove dvije zvjerke kad se ugase kamere, zapravo su male mica mace. A za one koji primjećuju 'kemiju' na showu, to vam je samo potvrda koliko smo sjajni glumci - napisala je u opis fotografije.</p>