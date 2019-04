Celzijus u klinču s plesačem, a njegova cura plakala je satima

Da joj nije bilo pretjerano žao što je ispala iz showa 'Ples sa zvijezdama' Nives Celzijus (37) pokazala je na privatnom partiju u zagrebačkom kafiću nakon emisije.

- Prvo sam tješila ekipu koju je to pogodilo više od mene. Tješila sam i Mateovu curu jer nju je to možda i najviše pogodilo. Plakala je satima. Ljudi se kroz ovaj projekt jako zbliže, toliko je sve intenzivno da se stvori osjećaj kao da ste obitelj. Mislim da nas je sve više pogodilo što će nas možda putevi razdvojiti nego to što više nismo dio showa - objasnila nam je Nives.

Pjevačica, spisateljica i glumica prije nego što je stala na plesni podij, na kojem je otplesala cha-cha-cha s plesnim partnerom Mateom Cvenićem (22), priznala je da je imala tremu, no na videozapisu i fotografijama koje je poslao naš čitatelj vidi se kako Celzijus zna 'mrdati' bokovima kad se kamere i reflektori ugase.

Nives i Mateo su za koreografiju u njihovoj posljednjoj epizodi osvojili niskih 18 bodova, a nisu ih spasili ni pozivi gledatelja pa su završili na začelju ljestvice.

Konačnu 'bitku' izgubili su u plesnom dvoboju sa Sonjom Kovač (34) i njezinim partnerom Gordanom Voglešom. Tako Celzijus i Cvenić više neće plesne cipelice 'brusiti' vježbajući nove plesove. No Nives nije žao što je ispala smatra da Mateo nije bio najslabija karika koja je trebala ispasti, a za nju je, kako kaže, ne bitno je li bila ili nije najslabija karika.

- Mateo je divan plesač, najbolji od svih u showu u to sam sigurna. Puno mi je draže da je ostala Sonja. Ona nije smjela ni biti u plesnom dvoboju. Nju vidim u finalu. Ono što je napravila je vrijedno divljenja - smatra pjevačica.

Od prolaska u daljnji krug natjecanja bitnije joj je prijateljstvo s Mateom, s kojim se, priznaje zbližila.

- On je jedini muškarac koji je ikad imao šifru mog mobitela zato da bi mogao puštati glazbu na probi, ali stvorilo se veliko povjerenje. I on i njegova djevojka bili su mi kao obitelj protekla dva mjeseca - izjavila je glumica.

Na snimci na kojoj se sada već 'bivši' plesni par rasplesao Nives je otkrila da su ipak prikladno proslavili izlazak iz showa.

- Popili smo koje pićence i bilo je veselo - otkiva a na pitanje da li se između nje i Matea rodila posebna kemija i strast u plesu kaže:

- Ja bih to nazvala profesionalnošću i prijateljstvom - objašnjava spisateljica. Priznala je i kako se napokon naspavala te da se veseli što sada ima vremena da opegla tonu veša koji joj se doma nakupio.

- Vraćam se starim obavezama, novim pjesmama. Sa zadovoljstvom ću pratiti ostale emisije i navijati za svoje miljenike - kaže Nives.