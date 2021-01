Ceremonija dodjele nagrade Grammy 2021. je odgođena, javlja Daily Star. Trebala je biti 31. siječnja, a organizatori sada pokušavaju odrediti novi datum.

Svečanost je odgođena zbog pandemije korona virusa. Šefovi prestižnog događaja trebaju potvrditi novi datum, no strani mediji pišu kako će dodjela nagrada vjerojatno biti u ožujku.

Već je ranije odlučeno kako će se dodjela Grammyja odvijati u drugačijim uvjetima no što je to bilo prethodnih godina. To se prvenstveno odnosi na društvena ograničenja zbog pandemije korona virusa.

Za 2021. planiralo se da neće biti publike u studiju, već će tamo biti samo voditelji. Nominirani za nagradu i pobjednici sudjelovat će virtualno.

Za sada je nepoznato hoće li voditelj Trevor Noah (36), koji je trebao voditi dodjelu nagrada u siječnju, i dalje predstavljati emisiju na novi datum emitiranja.