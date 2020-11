Objavljen popis nominiranih za nagradu Grammy 2021. godine

Osim Beyonce koja trenutačno vodi s devet nominacija, za nagradu Grammy između ostalih su nominirani Dua Lipa, Harry Styles, John Legend, Travis Scott...

<p>Svečana dodjela Grammy nagrada, 63. po redu, bit će 31. siječnja 2021. u Los Angelesu. Trenutačno vodi kraljica popa <strong>Beyonce</strong> (39) s devet nominacija, uključujući i onu za pjesmu godine. Po šest nominacija imaju i britanska pjevačica <strong>Dua Lipa</strong> (25), Amerikanka <strong>Taylor Swift</strong> (30) i reper <strong>Roddy Ricch </strong>(22).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Odjeća na Grammyjima 2020.</strong></p><p>U nastavku izdvajamo dio nominiranih izvođača iz Sony Music kataloga.</p><h3>Snimka godine</h3><p>Beyoncé - 'Black Parade'<br/> Doja Cat - 'Say So'</p><h3>Album godine</h3><p>HAIM - Women In Music Pt. III</p><h3>Pjesma godine</h3><p>Beyoncé - 'Black Parade'<br/> JP Saxe ft. Julia Michaels – 'If The World Was Ending'<br/> H.E.R. - 'I Can't Breathe'</p><h3>Najbolji novi izvođač</h3><p>Noah Cyrus<br/> Doja Cat<br/> Kaytranada</p><h3>Najbolja pop solo izvedba</h3><p>Harry Styles - 'Watermelon Sugar'<br/> Doja Cat - 'Say So'</p><h3>Najbolja pop izvedba dua ili grupe</h3><p>BTS - 'Dynamite'</p><h3>Najbolji pop vokalni album</h3><p>Harry Styles - Fine Line</p><h3>Najbolja dance snimka</h3><p>Kaytranada - '10%'</p><h3>Najbolji dance/elektronski album</h3><p>Madeon - Good Faith<br/> Kaytranada – Bubba</p><h3>Najbolja rock izvedba</h3><p>HAIM - 'The Steps'<br/> Fiona Apple – 'Shameika'</p><h3>Najbolja rock pjesma</h3><p>Fiona Apple - 'Shameika'</p><h3>Najbolji rock album</h3><p>The Strokes - The New Abnormal</p><h3>Najbolji album alternativne glazbe</h3><p>Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters</p><h3>Najbolja R&B izvedba</h3><p>Beyoncé - 'Black Parade'</p><h3>Najbolja tradicionalna R&B izvedba</h3><p>Chloe x Halle 'Wonder What She Thinks Of Me'</p><p>Yebba - 'Distance'</p><h3>Najbolja R&B pjesma</h3><p>Chloe x Halle - 'Do It'<br/> Beyoncé - "Black Parade"</p><h3>Najbolji progresivni R&B album</h3><p>Chloe x Halle - Ungodly Hour</p><h3>Najbolji R&B album</h3><p>John Legend - 'Bigger Love'<br/> Giveon - 'Take Time'</p><h3>Najbolja country pjesma</h3><p>Maren Morris - 'The Bones'</p><h3>Najbolja izvedba melodijski rap</h3><p>Travis Scott - 'Highest In The Room'</p><h3>Najbolji soundtrack</h3><p>Lamb Of God - Bill & Ted Face the Music</p><p>Eurovision Soundtrack – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga</p><h3>Najbolji spot</h3><p>Beyoncé - 'Brown Skin Girl'<br/> Harry Styles - 'Adore You'<br/> Future - 'Life is Good'</p><h3>Najbolji glazbeni film</h3><p>Beyoncé - Black Is King</p><p>Cijeli popis nominiranih glazbenika iz Sony Music kataloga potražite na: <a href="https://grammys.sonymusic.com/" target="_blank">https://grammys.sonymusic.com/</a></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>