Dakle ovdje nestaje naš državni proračun? Gospodin Babiš tako ostvaruje svoje dječje snove? Najprije si je uredio Rodino gnijezdo, a sad ima i vlastiti bend?!

Ovako su Česi, ugledavši prije četiri godine na YouTubeu već legendarnu Ševinu izvedbu kultne pjesme koju su u duetu 1969. pjevali Sergea Gainsbourga i Jane Birkin 'Je t'aime... moi non plus', prokomentirali Lakijevu koreografiju. Laki, naime, doista nalikuje na tadašnjeg češkog ministra financija i milijardera, danas premijera Andreja Babiša (67), a čini se da su mnogi od njih posve ozbiljno pomislili da je na snimci njihov kontroverzni političar (Rodino gnijezdo, koje spominju u komentarima, je golemi hotelski kompleks koji je Babiš gradio muljajući novcima europskih fondova, a onda vlasništvo prebacio na svoju rodbinu)!

Ivica Lako, kako je Lakijevo pravo ime i prezime, u svom je prepoznatljivom plesnom stilu pokretima pratio Ševine pokušaje da izgovara francuski tekst kultne pjesme (slavu je pjesma stekla i zbog zbog uzdaha engleske glumice Jane Birkin, koja je u to liberalno doba seksualne revolucije tako sugerirala snošaj, a Ševinu izvedbu na Dori Noćnoj mori, Malnarovoj parodiji Eurosonga, portal Dangerous Minds nazvao je "najčudnijom obradom te pjesme").

No, mnoge Čehe njihovi sunarodnjaci nisu uspijevali uvjeriti da to na snimci nije njihov političar. Prvi je Lakija kao Babiša "prepoznao" izvjesni Jakub Frýbort, pa mu ispod snimke na YouTubeu, ali godinu kasnije, poručuju: To není Babiš! (To nije Babiš). Svejedno, ima onih koji se ne daju razuvjeriti, pa uzvraćaju da to jest Babiš, ali Frýbort, koji je prvi "uočio sličnost", sada želi pokazati da se cijelo vrijeme šalio. Josef Kún, pak, ironično primjećuje da Babiš "već ima svoj bend. Vodi ga Richard Krajčo". Krajčo je doista pjevač jednog češkog benda, ali s Babišem ga ne vežu zajednički nastupi, već zajednički projekti u kojima su se, kako tvrde češki oporbenjaci, okoristili novcima iz EU fondova. U ovoj prepisci ima i onih koji definitivno znaju što je to Republika Pešćenica, pa Igor Böhm piše na češkom: "Babiš, a naročito Zeman (češki predsjednik, op. a.), mogli bi imati sjajnu raspravu s ministrom obrane Republike Pešćenice. Šteta da Ševa danas živi samo u našim srcima..."

Pokojni Željko Malnar u svom se bizarnom TV-showu često rugao državi i moćnicima koji njome upravljaju, jasno im poručujući da nisu ništa bolji od likova iz njegova peščeničkog susjedstva, marginalaca i redikula, transvestita, prijatelja iz djetinjstva. Malnarova Noćna mora imala je u sebi ponešto od slavnog češkog humora, nije tu bilo mnogo žuči ni mržnje, ali jest humora, a Babiš u kombinaciji s Lakijem i Ševom to najbolje dokazuje.

Za češkog milijardera i premijera često se znalo reći da je kombinacija Trumpa i Berlusconija (u našem bi kontekstu prije bio nalik na miks Keruma, Sanadera i Todorića), zbog njegovih su korupcijskih afera Česi izlazili i na ulice, pa je prije dvije godine u Pragu protiv njega prosvjedovalo 250.000 ljudi. Od 1989. i rušenja komunizma, nikad više Čeha nije bilo na nekim demonstracijama.

Ovaj drugi najbogatiji Čeh (Forbes procjenjuje da je težak tri milijarde eura) već je godinama prozivan za korupciju i manipulacije sa subvencijama Europske unije, no te ga optužbe ne priječe da nastavi gomilati bogatstvo i moć. Za njegovo napredovanje nije prepreka ni ono što bi se u nas zvalo 'udbaška prošlost'.

Jer, u Češkoj su objavljeni dokumenti koji dokazuju da je Babiš bio doušnik tajne komunističke policije, kodno ime mu je bilo Agent Bureš, a zaveden je pod registarskim brojem 25085. Babiš je u pokušaju da se takve optužbe odbace išao sve do Europskog suda za ljudska prava, ali nigdje njegovi zahtjevi nisu prihvaćeni, pa ni u češkom Ustavnom sudu.

Babišovim sljedbenicima te optužbe ne smetaju, baš kao ni vrlo konkretne optužbe za korupciju. Babiš je, naime, prije ulaska u politiku bio češki Todorić. Nije vodio Agrokor, ali jest Agrofert. Taj je koncern bio golem. Doduše, skoro dva puta manji Agrokora po broju izravno zaposlenih (33.000 radnika u 250 tvrtki), ali neusporedivo uspješniji po dobiti, koja je godišnje iznosila i više od šest milijardi eura. Babiš je već 2014. bio zamjenik premijera i ministar financija, ali je na čelu ove tvrtke ostao i sljedeće tri godine. Tek ga je jedna zakonska odredba prisilila da se makne iz Agroferta i, barem na papiru, prepusti upravljanje fondovima.

No, afera koja ga najžešće drma tiče se vremena otprije 15 godina, kada je Agrofert kupio jednu propalu tvrtku, pa na njezino ime uzeo milijarde u EU-a za malo i srednje poduzetništvo. Služeći se tom malom tvrtkom kao paravanom, prikrivajući stvarno vlasništvo nad njom, Babiš je izgradio centar s početka ove priče. Rodino gnijezdo je golemi rekreativni, hotelski i konferencijski kompleks, a policija istražuje poslove oko njega od 2017. godine. Babiš tu istragu naziva "politički motiviranom”, a optužbe naziva lažima.

No, ni ta ga istraga o Rodinu gnijezdu ne priječi da kao premijer odlučuje o potporama koje, u milijardama, odlaze u koncern kojem više nije formalno na čelu, ali stvarno- vjeruje se- i dalje njime upravlja. Prije osam godina ušao je Babiš i u medije, pa kupio visokonakladne "Lidové noviny" i "MF DNES". Tada su ga Česi prozvali- Babiskoni... Babiševa supruga je Monika Babišova, atraktivna plavuša, dvadeset godina mlađa od njega. I u vezi su bili više od dva desetljeća, a vjenčali su se 2017. U Rodinu gnijezdu.

"Navikla sam na to da ljudi misle da sam s njim samo zbog novca, 20 godina je stariji od mene, pa je to vjerojatno prva stvar koju ljudi pomisle kada nas vide zajedno. Ali to nije istina. Kada smo se upoznali, Andrej je bio poslovni direktor, što znači da je imao samo direktorsku plaću", često kazuje Monika...