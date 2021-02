“Izvan okvira” naziv je izložbe Ivana Mihaljevića koja se sljedećeg ponedjeljka otvara u Fotogaleriji Dubrava. Likovi iz “Noćne more” prikazani su u dosad neviđenim situacijama, u svome svijetu...

- Izložba se ipak ne naslanja na emisiju, nego govori o njima, o tome kako žive, u kakvim uvjetima. Unatoč slavi koju su stekli, oni su svi ostali obični ljudi - priča nam Mihaljević.

Bio je snimatelj “Nemoguće emisije”, tamo je i dobio inspiraciju za izložbu o likovima uz koje su mnogi probdjeli veći dio noći. Ipak, trajalo je dok ih sve nije doveo pred kameru.

- Radio sam s njima i tako smo se zbližili. Bilo je situacija, primjerice, kad bi se Jaran naljutio, došao iza kamere i počeo nas psovati. Naravno, ništa ozbiljno, kad bi završilo snimanje, sve bi bilo u redu - rekao je Mihaljević i nastavio:

- Prije više od godinu dana došao sam na ideju da ih snimim u drugačijem okruženju, ali tad nisu baš mogli pa se oduljilo. Onda sam dobio termin za izložbu i morao sam sve snimiti u samo mjesec dana.

No bilo je tu mnogo posla jer je išao u njihovo okruženje. Provodio je s njima vrijeme, išao u kafiće u koje zalaze, u njihove domova, na posao...

- Pokušao sam zabilježiti što kroz dan rade, na kakvim jastucima spavaju. Jaran na poslu odvaja bakar i aluminij. Laki, poznati bivši radnik Končara, živi u zgradi gdje su bili stanovi za radnike te firme. No ta zgrada u zagrebačkom Voltinu naselju je zaboravljena, kao i stanari, kojih uz Lakija, mislim, ima još samo troje. I tamo on živi u sobi, sam je na katu, ali ima svoj ormarić u kojem mu stoji album s fotografijama koje svaki dan gleda. I meni ga je pokazao. Ispričao mi je i kako je upoznao Erica Claptona. Takve su me priče zanimale, to sam želio zabilježiti kamerom. Bili su godinama na TV ekranima, ali danas teško žive i ostali su obični ljudi - otkrio nam je Mihaljević.

Izložba se otvara u ponedjeljak, a ostat će otvorena do 22. ožujka.