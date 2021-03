Davne 1971. redatelj Dušan Makavejev s ekipom filma “W.R. Misterije organizma” otputovao je na dva velika filmska festivala - onaj u Berlinu i Cannesu. Iako nije bio u natjecateljskoj konkurenciji, privukao je veliku pažnju. Iz jedne socijalističke zemlje došao je film koji je sreću pojedinca pretpostavio kolektivu. Dapače, poručuje da bez sretnog pojedinca nema sretnog društva, pa je u film ubacio i dokumentarne kadrove snimljene na seansama psihoanalitičara Wilhelma Reicha, koji je zagovarao slobodnu ljubav i smatrao da je orgazam važan za zdravlje cijele zajednice. Makavejev je na setu okupio izvrsnu mladu glumačku ekipu.

Milena Dravić i Ivica Vidović imali su 32 godine, a Jagoda Kaloper jedva 23 godine. Milena i Jagoda glumile su cimerice potpuno oprečnih pogleda na seksualna iskustva. Mnogo godina kasnije Milena Dravić prisjetila se te uloge:

- Za mene je to bilo prevratničko iskustvo, pogotovo zato što sam na snimanje ‘WR-a’ Dušanu Makavejevu došla sa seta partizanskog filma. Replika koju izgovaram u njegovu filmu bila je zapravo dio čuvenoga govora koji sam izgovorila u tom partizanskom filmu. Danas bih bez problema izašla na balkon i izgovorila taj sjajni monolog. Ali u ono vrijeme su nas strašno napali.

Milena je netom prije završila snimanje spektakla 'Bitka na Neretvi', a ulogu u 'Misterijama organizma' jedva su joj oprostili.

- Zbog uloge kod Makavejeva izgubila sam angažman u filmu ‘Sutjeska’ koji su upravo počeli snimati. ‘Sutjeska’ je bio državni projekt, u njega su bile uključene važne ličnosti, vojska, generali i ‘Misterije organizma’ su za njih bile ideološka uvreda. Otišla sam na godišnji odmor i zaboravila na ‘Sutjesku’, kad je na plaži u Bečićima ispred mene stao čovjek opasnog izgleda u crnim cipelama i rekao: ‘Burton radi probleme. Nije zadovoljan ni s jednom partnericom, vozimo te smjesta helikopterom na Tjentište’. Iako prezirem potpisivanje ugovora i sva ta ponižavanja i cjenkanja oko honorara, ovaj sam im put ‘Sutjesku’ dobro naplatila. Sjećam se da je to bio iznos od kojeg sam mogla kupiti auto - rekla je svojedobno beogradska glumica.

Na projekciji u Cannesu u gledalištu su sjedile mnoge svjetske zvijezde.

- Nismo imali pojma da u gledalištu sjede Jack Nicholson, John Lennon i Yoko Ono. Pričekali su nas nakon premijere i došli nam stisnuti ruku. To nas je oduševilo - rekla je Milena Dravić i prisjetila se detalja kojim je slikovito opisala kako su na Zapadu doživljavali Jugoslaviju:

- Na tiskovnoj konferenciji nakon prikazivanja filma napravila sam skandal. Bilo je mnogo poznatih faca, a usred te gužve američka novinarka pitala me znaju li žene u Jugoslaviji za kontracepcijske pilule. To me toliko razbjesnilo da sam u torbici pronašla neke tablete protiv migrene, bacila ih joj u lice i viknula: ‘Znaju!’.

Iako je film postigao veliki uspjeh izvan Jugoslavije, po povratku u domovinu počela je odmazda. U Novom Sadu bila je “javna projekcija” filma nakon koje je slijedila diskusija. Sudjelovali su kulturni djelatnici, ali i predstavnici Komunističke partije, razni sekretari... Goran Radovanović 2018. godine snimio je dokumentarni film “Slučaj Makavejev” nakon što mu je redatelj otkrio da je potajno snimio četverosatnu raspravu koja se vodila nakon projekcije. Tako je godinu dana prije smrti Dušana Makavejeva objavljen veliki dio rasprave koja se vodila davne 1971. kad je film zabranjen za javno prikazivanje. Dušan Makavejev tad je napustio Jugoslaviju pa nastavio živjeti i raditi u Europi, Americi i Australiji. Ponovno je smio snimati u Jugoslaviji tek 1988. “W.R. Misterije organizma” počele su se prikazivati u kinima tek potkraj osamdesetih, a na televiziji je film pušten 1990. Makavejev je umro u Beogradu u siječnju 2019. u 86. godini.

- Uvijek sam bila na strani bunta, no moram priznati da sam glumila u filmovima da sebi dokažem da i to mogu, iz čiste znatiželje. Uživala sam surađujući sa zanimljivim ljudima, i to s lakoćom i veseljem. Previše je bilo mistifikacija upravo zbog zabranjivanja ‘W.R.’-a pa je to stvaralo neku nelagodu, no to je bio duh vremena, ali smo svi tada bili hrabriji i manje konformisti. Nažalost, na ovim prostorima uvijek postoji neka vrsta represije. A mladenački bunt svi nosimo u sebi i nadam se da će ga osvijestiti i današnje mlade generacije - rekla je Jagoda Kaloper u jednom od svojih zadnjih intervjua.