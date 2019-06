Cetinski dobio nagradu u Srbiji: 'Evo zašto me nema na Porinu'

Tony Cetinski (50) nedavno je na održanoj dodjeli nagrada beogradskog radija dobio priznanje za pjevača godine. Cetinski se zahvalio svima onima koji su ga izabrali te dodao kako ga publika u Srbiji voli.

- Muzika nema granice. Glazba ili muzika, svejedno je. Ovu nagradu bih posvetio svima onima koji to dokazuju svojim radom na terenu. Svima onima koji iz su iz Srbije, a sviraju u Hrvatskoj. Onima koji sviraju kvalitetnu glazbu, pa se publika pojavljuje na njihovim koncertima i kupuje ulaznice. Isto tako i onima iz Hrvatske koji u Srbiji nastupaju i koje publika ovdje voli. To je glavni i najbitniji dokaz. - izjavio je Toni te dodao kako bi volio da pjevač Željko Joksimović (47) također dobije nagradu za rad u Hrvatskoj.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Volio bih da Joksimović dobije nagradu za rad u Hrvatskoj, što mislim da je jako daleko, moramo biti samokritični. Na posljednjem albumu sam imao autore, od kojih većina nije iz Hrvatske, osim Miroslava Rusa, ali je i on pravoslavac. Zašto me nema u nominacijama za Porin? Eto zato. Volio bih da se to promijeni, da i ostale države razmišljaju tako, da muzika nema granica, počevši od nas samih. Zato sam ovo namjerno htio reći večeras, na ovoj dodjeli - dodao je Cetinski.

Pjevač smatra da je razlog zbog kojeg nije nominiran za Porin upravo to što često surađuje s autorima koji nisu iz Hrvatske.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Cetinski je nedavno proslavio 50. rođendan. Ludi tulum organizirao je u poznatom zagrebačkom restoranu, a cijelu atmosferu podigle su zgodne djevojke odjevene poput cabaret plesačice. Među njima bila je i Dubravka Cetinski.

Na veselom partyju prisustvovalo je tridesetak prijatelja među kojima su i reality zvijezda Tin Mlivić te pjevači Jure Brkljača i Marko Kutlić koji su tijekom cijele večeri objavljivali storyje na društvenim mrežama.