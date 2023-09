Četvrta supruga ga je izvukla iz pakla ovisnosti: Poznati glumac utjehu je pronašao i u vjeri

Povodom objave svog albuma gospela 'Fallen: A Gospel Record For Sinners' krajem srpnja, Dennis Quaid (69) je progovorio o svojoj borbi s ovisnošću o alkoholu i kokainu. Američki glumac i glazbenik potpuno je preokrenuo svoj život, a u svemu je pomogla i njegova četvrta supruga, 39 godina mlađa Laura Savoie.

- Naš odnos je nešto drugačije, što nikad nisam imao. Ona i ja doista smo sretni, molimo se zajedno - izjavio je nedavno glumac u razgovoru za Extra Thursday kanal na YouTubeu.

Sada smatra da je za preokret na koji je danas ponosan, zaslužan netko drugi, kudikamo moćniji.

- Kažu da vam je potrebna viša sila da to prevladate - rekao je poznati glumac čiji je osmijeh tijekom bogate, gotovo pet desetljeća duge karijere, lomio srca žena diljem svijeta.

Triput se razvodio stoga zna o čemu priča kada tvrdi da mu je sadašnja supruga, s kojom se vjenčao u lipnju 2020. u Santa Barbari, Kalifornija, ona prava. Prva supruga bila mu je američka glumica Pamela Jayne Soles s kojom nije imao djecu. S drugom, holivudskom glumicom Meg Ryan, dobio je sina Jacka.

U njegovom trećem braku s agenticom za kupoprodaju nekretnina, Kimberly Buffington, na svijet su došli blizanci Thomas i Zoe.

Usprkos svemu, Dennis nije ostavljao dojam da ima problem s ovisnošću. Ipak, sada se pokazalo da se godinama opijao sve do 1990. kad se umalo otrovao alkoholom, a borio se i s ovisnosti o kokainu, koju je i mnogo teže prevladao, kako piše NY Breaking.

Na njegovom albumu gospela nalaze se pjesme poput 'Please Don‘t Give Up on Me', 'What a Friend We Have in Jesus' i 'On My Way to Heaven' koje oslikavaju godine provedene u borbi s ovisnošću. To mu nije prvo iskustvo s glazbom s obzirom da Dennis od dvanaeste godine svira gitaru i pjeva.

- Imao sam bend i to je bila noć kada smo nastupali u 'Palace Theatreu' u Hollywoodu i dobili ugovor za ploču, ali sve je na kraju propalo jer sam imao ispad - ispričao je glumac.

Kada je davne 1990., nakon pijanog ispada u groznom stanju otišao kući, kaže da je doživio izvantjelesno iskustvo 'bijelog svjetla'. Vidio je sebe kako nastavlja stramputicom na čijem ga kraju očekuje smrt ili zatvor. Bio je to ključan trenutak da nešto promijeni.

- Prijavio sam se na rehabilitaciju i očistio se - izjavio je, a tijekom teškog razdoblja odvikavanja od alkohola a kasnije i droge, pronašao je utjehu u vjeri.

Kaže da je njegov odnos prema Bogu oduvijek bio kompliciran, s puno stramputica, sve dok nije shvatio da kroz rehabilitaciju ne može proći bez oslonca za koji osjeća da je kudikamo moćniji od njega. U razgovoru povodom gospel albuma otkrio je da je 'uvijek bio religiozan', ali je 'ponekad gasio svjetlo' u duhovnom smislu.

- Često sam bježao od toga. Pokušao sam to učiniti na svoj način, pokušavajući nadomjestiti prazninu u sebi drugim stvarima koje služe da bih popunio tu rupu - ispričao je.

Ohrabrenje za povratak duhovnom životu pružila mu je 30-godišnja supruga Laura jer je vjera i njoj važna. Podrijetlom je iz St. Louisa, piše People, diplomirala je računovodstvo na Sveučilištu Pepperdine kao najbolja u klasi.

Magistrirala je računovodstvo, a kada je 2019. upoznala Quaida, na Sveučilištu Texas u Austinu pripremala je doktorat. Glumac se uz nju uspio 'fizički oporaviti od godina ovisnosti o kokainu', a svoja razmišljanja pretočio je u glazbu. Rezultat je gospel album koji ovih dana promovira.