Charlize Theron ispričala strašne detalje večeri u kojoj je njena majka ubila njezinog oca...

Slavna glumica Charlize Theron (50) prisjetila se u intervjuu za New York Times strašne večeri kada je njezina majka Gerda ubila njenog oca u samoobrani, u njihovom domu u Južnoj Africi 1991. godine. Ispričala je kako je tada mislila da se takve stvari ne događaju nikome, te da je bitno govoriti o tome u javnosti kako bi drugi znali da nisu sami. 'Više me to ne proganja', poručila je.

Tada je Theron imala svega 15 godina, a večer koja je jezivo završila, započela je kada su ona i majka posjetile njenog strica, koji je živio u blizi njihovog doma, a gdje je bio i njen otac. Naime, nakon što su pogledale film u kinu, nisu mogle ući natrag u svoju kuću jer je otac uzeo ključ sa sobom. Uputile su se kod strica, gdje je otac često pio, prenosi Daily Mail.

- Hitno sam trebala na zahod, pa sam samo utrčala u kuću - ispričala je Theron, objašnjavajući kako je njezin otac tada to protumačio kao jako nepristojnom stvari, jer nije pozdravila sve u kući. To je, objasnila je, 'velika stvar' u Južnoj Africi jer pokazuje poštovanje prema starijima.

Njezin otac koji je pio cijelu večer, kasnije ju je nastavio ispitivati zašto nije sve pozdravila i 'što si umišlja tko je ona'. Kada su krenule prema kući, zamolila je svoju majku da joj pomogne.

- Znala sam da je ljut na mene. Rekla sam joj: 'Molim te, kada dođe doma, reci mu da sam zaspala' - ispričala je glumica. Prisjetila se kako je zamračila svoju sobu čim je stigla kući te da ju je bilo jako strah. Njezin prozor gledao je na prilaz pa je mogla vidjeti u kakvom će stanju otac doći doma.

- Jednostavno sam znala da će se nešto loše dogoditi - rekla je. I ispalo je da je bila u pravu. Kada je njen otac došao doma, imao je pištolj u ruci i propucao je vrata. Njegov je brat bio s njime. Theron je ispričala kako je bilo 'vrlo jasno da ih želi ubiti'. No, njezina majka nije mogla dopustiti da se to dogodi. Brzo je iz sefa uzela vlastiti pištolj i otišla u Charlizeinu sobu. Kada je njen otac krenuo ulaziti u sobu, njih dvije su se naslonile na vrata.

- No on je samo zakoračio unatrag i počeo pucati po vratima. I ono što je najluđe, niti jedan metak nas nije pogodio. Bizarno je kada na to pomislim - dodala je.

- On je bio vrlo jasan oko toga što su mu namjere. Vikao je: 'Ubit ću vas večeras! Mislite da ne mogu proći kroz ova vrata? Gledaj me!' - ispričala je te se prisjetila kako je zatim njen otac otišao do sefa po drugo oružje, a njegov brat ga je u tome poticao. Njezina je majka izašla i upucala ih obojicu. Prvo je upucala Charlizeinog strica u ruku, a onda pošla za njenim ocem i upucala i njega. Naposljetku je otac preminuo zbog zadobivenih ozljeda, no obzirom da je njena majka to učinila u samoobrani, za to nije odgovarala na sudu.

Theron je ispričala i kako je njena majka dugo trpjela verbalno nasilje, kao i da se očevo pijanstvo i drugo neprihvatljivo ponašanje, toleriralo u društvu.

Nakon strašne noći, njena majka Gerda nije dopustila da im to promijeni živote.

- Sljedeće jutro me poslala u školu. Rekla mi je: 'Samo ćemo nastaviti dalje' - prisjetila se Theron, priznajući kako ta strategija nije možda bila najzdravija, ali je funkcionirala za njih.

- Htjela je da sve zaboravim. Nismo imali psihoterapeute, tako da je u njenoj glavi najbolja terapija bila da samo nastavimo s našim životima - objasnila je. Ipak, njihova okolina nije im dopuštala da to učine jer su svi znali što se dogodilo. Godinu dana kasnije, otišle su u Europu gdje je Charlize započela svoju karijeru kao model. Kasnije se odselila u New York gdje je gradila svoju baletnu karijeru, ali nakon ozljede koljena je od toga morala odustati. U Los Angeles se odselila 1994. godine, a vrlo brzo je postala zvijezda.