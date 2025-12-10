Glumica je šokirala obožavatelje najnovijim selfijima na Instagramu na kojima izgleda toliko mladoliko i bez bora da su društvene mreže 'eksplodirale'
Charlize Theron objavila fotku i šokirala! Kirurg otkrio: 'To je rijetko kod žena tih godina...'
Charlize Theron ponovno je zapalila društvene mreže - i to samo s nekoliko selfija. Čim je 50-godišnja glumica objavila fotografije, pratitelji su odmah primijetili isto - Charlize izgleda nevjerojatno mladoliko, bez bora, bez tragova umora i s kožom koja izgleda kao da nije ostarjela ni dan.
I dok su mnogi komentirali kako glumica izgleda 'kao da je stala u vremenu', drugi su se odmah sjetili njezine izjave od prije dvije godine, kada je poručila da - voli starenje. No nove fotografije otvorile su pitanje - je li riječ o dobroj genetici, vrhunskoj njezi ili je ipak u igri nešto više?
Kako bi pokušali otkriti tajnu njezina besprijekornog izgleda, novinari DailyMaila su kontaktirali plastičnog kirurga Kahna iz Beverly Hillsa. On tvrdi da se na Charlize jasno vidi vrhunska briga o koži.
- Ona nema bore, što je vrlo rijetko za ženu u pedesetima - rekao je Kahn.
- U toj dobi većina ima barem sitne linije oko očiju i usana, pa i pokoju pigmentaciju, kod nje toga jednostavno nema - objasnio je.
Kirurg smatra da glumica vjerojatno koristi najnaprednije tretmane današnjice: HALO hibridni laserski tretman, koji kombinira dvije valne duljine i potiče snažnu obnovu kože.
- Tretman zaglađuje fine linije, popravlja teksturu i vraća svježinu, a oporavak je puno brži nego nakon klasičnog lasera - dodao je.
Spomenuo je i peptidne serume, koji potiču stvaranje kolagena, te egzosome - najnoviji hit u regenerativnoj njezi.
- Egzosomi su vrhunac anti-age trendova. Obnavljaju tkivo i daju koži onaj ‘ovo je photoshop’ efekt - kaže kirurg.
Ipak, Charlize Theron već je više puta poručila da nije radila estetske operacije. U intervjuu za Allure prošle godine rekla je da prirodno stari i da odbija sudjelovati u nametnutoj utrci za vječnom mladošću.
- Moje lice se mijenja – i volim to - poručila je.
Posebno se osvrnula na glasine o faceliftingu.
- Ljudi misle da sam imala lifting. Pitaju što sam napravila s licem, a ja kažem - ništa, samo starim! To je život - rekla je.
- Muškarci stare kao vino, a žene kao rezano cvijeće - taj koncept prezirem. Ali mislim i da svatko treba stariti onako kako želi - dotaknula se i dvostrukih standarda.
Na kraju je priznala da joj je ponekad zabavno vidjeti svoje lice na jumbo plakatima.
- Danas mi je sve to smiješno. Što sam starija, to mi je lakše prihvatiti svoj put - rekla je glumica.
