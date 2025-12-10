Obavijesti

'STALA' U VREMENU

Charlize Theron objavila fotku i šokirala! Kirurg otkrio: 'To je rijetko kod žena tih godina...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Charlize Theron objavila fotku i šokirala! Kirurg otkrio: 'To je rijetko kod žena tih godina...'
Foto: Instagram

Glumica je šokirala obožavatelje najnovijim selfijima na Instagramu na kojima izgleda toliko mladoliko i bez bora da su društvene mreže 'eksplodirale'

Charlize Theron ponovno je zapalila društvene mreže - i to samo s nekoliko selfija. Čim je 50-godišnja glumica objavila fotografije, pratitelji su odmah primijetili isto - Charlize izgleda nevjerojatno mladoliko, bez bora, bez tragova umora i s kožom koja izgleda kao da nije ostarjela ni dan.

I dok su mnogi komentirali kako glumica izgleda 'kao da je stala u vremenu', drugi su se odmah sjetili njezine izjave od prije dvije godine, kada je poručila da - voli starenje. No nove fotografije otvorile su pitanje - je li riječ o dobroj genetici, vrhunskoj njezi ili je ipak u igri nešto više?

Charlize Theron attends GIVENCHY Spring-Summer 2026 runway during Paris Fashion Week on September 2025 - Paris, France, 03/10/2025
Foto: IK ALDAMA

Kako bi pokušali otkriti tajnu njezina besprijekornog izgleda, novinari DailyMaila su kontaktirali plastičnog kirurga Kahna iz Beverly Hillsa. On tvrdi da se na Charlize jasno vidi vrhunska briga o koži.

2024 Baby2Baby Gala Presented by Paul Mitchel, Los Angeles, California, USA - 09 Nov 2024
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

- Ona nema bore, što je vrlo rijetko za ženu u pedesetima - rekao je Kahn.

- U toj dobi većina ima barem sitne linije oko očiju i usana, pa i pokoju pigmentaciju, kod nje toga jednostavno nema - objasnio je.

Kirurg smatra da glumica vjerojatno koristi najnaprednije tretmane današnjice: HALO hibridni laserski tretman, koji kombinira dvije valne duljine i potiče snažnu obnovu kože.

- Tretman zaglađuje fine linije, popravlja teksturu i vraća svježinu, a oporavak je puno brži nego nakon klasičnog lasera - dodao je.

'The Old Guard 2' film premiere in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Spomenuo je i peptidne serume, koji potiču stvaranje kolagena, te egzosome - najnoviji hit u regenerativnoj njezi.

- Egzosomi su vrhunac anti-age trendova. Obnavljaju tkivo i daju koži onaj ‘ovo je photoshop’ efekt - kaže kirurg.

Ipak, Charlize Theron već je više puta poručila da nije radila estetske operacije. U intervjuu za Allure prošle godine rekla je da prirodno stari i da odbija sudjelovati u nametnutoj utrci za vječnom mladošću.

- Moje lice se mijenja – i volim to - poručila je.

Charlize Theron Africa Outreach Project 2024 Block Party
Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A

Posebno se osvrnula na glasine o faceliftingu.

- Ljudi misle da sam imala lifting. Pitaju što sam napravila s licem, a ja kažem - ništa, samo starim! To je život - rekla je.

- Muškarci stare kao vino, a žene kao rezano cvijeće - taj koncept prezirem. Ali mislim i da svatko treba stariti onako kako želi - dotaknula se i dvostrukih standarda.

Na kraju je priznala da joj je ponekad zabavno vidjeti svoje lice na jumbo plakatima.

- Danas mi je sve to smiješno. Što sam starija, to mi je lakše prihvatiti svoj put - rekla je glumica.

