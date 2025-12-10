Obavijesti

KAROLINA ILIĆ

Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'

Piše Iva Milotić, Meri Tomljanović,
Foto: Instagram

Pjevačica Karolina Ilić, koja živi u Švedskoj, diskvalificirana je s Dore. Umjesto nje, priliku dobiva prva rezerva - Gabrijel Ivić. Pjevačica nam je rekla da je mogla ići ravno u finale

Sve mi je jasno, pravila su pravila, prekasno sam zatražila državljanstvo, pomirljivim je tonom rekla pjevačica Karolina Ilić ekskluzivno za 24sata. Ona je diskvalificirana s Dore, i to zato što nije hrvatska državljanka, zbog čega ne ispunjava Pravila natjecanja Dore. Informaciju je jučer objavio HRT. Kako su naveli, umjesto nje je priliku za nastup na Dori dobila prva rezerva, Gabrijel Ivić, koji će se predstaviti s pjesmom “Light Up”.

Foto: Instagram

- Moji su roditelji iz Dalmacije, a u Švedsku su pobjegli tijekom rata. Ja sam jako ponosna na svoje hrvatske korijene i htjela sam i prije zatražiti hrvatsko državljanstvo, ali nekako sam, eto, uvijek to odgađala. Mislila sam da je sad pred Doru idealna prilika pa sam ga zatražila, ali ispalo je da je sad ipak malo prekasno. Papiri nisu riješeni na vrijeme da bi sve bilo po pravilima i zato sam, nažalost, diskvalificirana - rekla je Karolina, koja je trenutačno kući u Švedskoj.

Dodala je da nije previše razočarana jer oduvijek poštuje sva pravila, a i vjeruje u rad institucija te kaže kako zna da dobivanje državljanstva nije nešto što se može ishoditi u pet minuta.

Foto: Instagram

Karolina je trebala nastupiti na Dori s pjesmom “Breathe Her In”.

- Jako vjerujem u tu pjesmu jer je drugačija i mislim da je mogla doći do finala bez problema - rekla je Karolina.

Poručila je da će se i iduće godine prijaviti za Doru i tad pokazati što zna i može.

- Naravno, neću odustati. Do iduće ću Dore, nadam se, imati državljanstvo i definitivno dolazim opet - rekla je pjevačica.

Kaže da ne zna ništa o pjevaču koji je dobio priliku umjesto nje, a to je Gabrijel Ivić, kojega je javnost već imala prilike vidjeti u “Supertalentu”.

Foto: Instagram

- Ne znam tko je on, ali mu želim puno sreće i uspjeha. Kad već ja nisam mogla nastupati, svakako bi mi bilo drago da onaj tko dolazi umjesto mene ostvari uspjeh i pokaže se u lijepom svijetlu - rekla je Karolina i otkrila da Eurosong prati odmalena te je baš zato tamo htjela predstavljati zemlju iz koje potječe njezina obitelj.

Karolina je prije mjesec dana objavila pjesmu “Teret Anđela, Änglarnas börda”, koju pjeva i na švedskom i na hrvatskom jeziku. Za sada nema opsežniju diskografiju ni značajniju prisutnost u regionalnim glazbenim medijima, pa se o njezinoj karijeri još zna relativno malo, osim osnovnih biografskih informacija i činjenice da djeluje kao autorica u ranoj fazi profesionalnog razvoja.

Karolinu na Instagramu prati više od 10.000 ljudi. Aktivna je i na društvenim mrežama, na kojima rado dijeli privatne trenutke.

