OVO NISMO OČEKIVALI

Chef Ivan Pažanin je drastično promijenio imidž pa nasmijao sve: Evo kako on sada izgleda

Piše Natali Smirčić,
Chef Ivan Pažanin je drastično promijenio imidž pa nasmijao sve: Evo kako on sada izgleda
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

Dok su obožavatelji navikli na njegove kulinarske majstorije, posljednjom je objavom na društvenim mrežama iznenadio sve, ali im i donio osmijeh na lice

Kuhar Ivan Pažanin ponovno se našao u središtu pozornosti. Obožavatelje na Instagramu je šokirao drastičnom promjenom izgleda.

GURMANSKO ISKUSTVO Zdravo i ukusno: Pacijentima u Splitu kuhaju Zirojević, Pažanin
Zdravo i ukusno: Pacijentima u Splitu kuhaju Zirojević, Pažanin

Pažanin se odlučio za radikalnu promjenu i ošišao. Svoju transformaciju podijelio je u duhovitom stilu, objavivši kratki video uz komentar koji je nasmijao brojne obožavatelje.

​- Evo lipi moji, samo jedna obavijest: kosa će narasti, ali pamet nikad neće - poručio je popularni chef kroz smijeh, pokazujući svoj novi izgled.

Foto: Instagram

Ova drastična promjena imidža dolazi nekoliko godina nakon što se Pažanin odlučio uhvatiti u koštac s problemom koji muči brojne muškarce. Naime. 2023. godine javno je progovorio o tome da se podvrgnuo transplantaciji kose FUE metodom u jednoj splitskoj poliklinici.

Kako je sam tada otkrio, borio se s visokim zaliscima, a taj mu je zahvat, priznao je, vratio samopouzdanje.

EVO KOGA JE SVE LJUBILA FOTO Sve ljubavi Jelene Rozge: Šuškalo se i da je 'lavica' u vezi s hrvatskim nogometašem
FOTO Sve ljubavi Jelene Rozge: Šuškalo se i da je 'lavica' u vezi s hrvatskim nogometašem

​- Ja nisam ima velikih problema i nije mi to smetalo, ali vidio sam da je počelo rijetko rasti, veliki zalisci i zaista je falilo kose. I onda sam to htio riješiti u jednom šutu i to je tako ispalo - ispričao je tada iskreno za In Magazin, dodavši kako je to bila jedna od njegovih najboljih životnih odluka.

