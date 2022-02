Mate Janković (43) javio se pratiteljima s novog Instagram profila nakon što je odlučio stari profil prepustiti hakerima. Naime, chefu je 'provaljeno' u profil, te mu više nije mogao pristupiti.

- Na moju žalost, Instagram račun mi je u petak hakiran. Ljudi koji su to napravili tražili su finu svotu novca da mi ga vrate, što sam odbio. Račun su mi obrisali i bio sam prisiljen napraviti drugi. Ajmo ispočetka - napisao je Mate uz prvu i jedinu fotografiju na novom profilu, na kojem je već skupio više od 1,5 tisuća pratitelja.

Na svom je novom profilu objavio screenshotove dopisivanja s hakerom, te na koji način ga je tražio tri tisuće eura u Bitcoinima.

- Pozdrav, ja sam hakirao tvoj račun. Ako ga želiš natrag, moraš platiti. Ovaj posao radim kako bih zaradio, nemam namjeru oštetiti ti račun. Ako platiš, dobit ćeš ga natrag - napisao je haker Mati preko WhatsAppa, a kuhar je uz story napisao da to 'tako izgleda'.

Chef je za Index otkrio što misli o otkupljivanju profila.

- Nakon toga su mi samo rekli da će mi obrisati račun i to je to. Naravno da ja ne bih izbrisao takav račun, naročito jer sam ga gradio 10 godina i bio mi je komercijalno upotrebljiv. No, s druge strane, ne mislim plaćati nikakve otkupnine za tako nešto, to je suludo.

Kako kaže, pokušao je kontaktirati korisničku podršku Instagrama, no u kratkom roku nitko nije reagirao na njegove upite.

- Cijeli proces je toliko zamršen. Nema šanse da za tako kratak period netko reagira. Procijenio sam da se ne isplati natezati i plaćati, nego napraviti drugi profil i biti pažljiviji - rekao je.

Mate je imao velik broj pratitelja koje će sad morati ponovno okupiti, a na Facebooku ga prati 86 tisuća ljudi.

- Trebat će mi neko vrijeme da se oporavim, ali imam Facebook, koji je također dovoljno jak. Žao mi je, ali preživjet ćemo - zaključio je.