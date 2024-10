Cher kaže da je ispisala povijest pjevanja, a Emilija Kokić nam je objasnila: 'Ispravila je vokal...'

Punih 26 godina prošlo je otkako se album "Believe" pop zvijezde Cher (78) pojavio na policama trgovina i započeo svoje putovanje radio valovima. Istoimena pjesma postala je njezin najveći hit, a zbog specifičnog zvuka, koji se tad prvi put pojavljuje, promijenila je povijest pop glazbe. Ovih dana priča stara četvrt stoljeća pobudila je interes mlađih generacija jer društvenim mrežama kruži gostovanje Cher kod Jimmyja Fallona. Na pitanje oko korištenja Auto-Tunea, Cher je zapjevala da pokaže "kako ona to sama radi".

- Nije to Auto-Tune, to je nešto što mogu sama napraviti sa svojim glasom kad god poželim - rekla je Cher i upravo taj dio "kad god poželi" "otpjevala" da zvuči kao kad se koristi Auto-Tune. Time je pobudila rasprave i znatiželju publike je li uopće moguće takvo što proizvesti s glasnicama, a jučer su taj isječak puštali i po hrvatskim radio postajama. No sama Cher je puno puta već pojašnjavala kako je zapravo nastala pjesma "Believe", za koju kaže da je prva takva s Auto-Tune pjevanjem u glazbenoj industriji.

- Koristili smo automatsko podešavanje moga vokala koje se zove 'pitch machine'. Producent Mark Taylor i ja smo se dugo raspravljali oko stiha za koji je on htio da ga otpjevam bolje, na što sam mu rekla da pronađe drugog pjevača - prisjetila se Cher u emisiji "The Jennifer Hudson Show".

Sljedećeg dana dobila je poziv od Taylora koji joj je pustio finalnu, ali dorađenu snimku "Do you believe in life after love?".

- Oboje smo skočili i dali si pet. Bila je to samo emocija, nismo znali da će biti hit, ali smo znali da nam se sviđa - rekla je Cher.

Cher in Concert in Calgary | Foto: BR7/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Ipak, ona ovim potezom nije napravila poseban povijesni iskorak na glazbenoj sceni, nego je samo dodala "sigurnost" svojemu pjevanju. Misli tako i Emilija Kokić, jedna od naših najprofesionalnijih pjevačica, kroz čiju školu pjevanja prođe niz nebrušenih glazbenih talenata.

storyeditor/2023-03-22/kokic06_sa1_210323.jpg | Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

- Auto-Tune se koristi za defalširanje, odnosno kako bi ispravio intonativne pogreške u vokalu - objašnjava Emilija i dodaje kako je u vokalu pjesme "Believe" korišten efekt vocoder.

- Svatko tko nema problem s intonacijom može otpjevati pjesmu bez da mu se glas dorađuje. Auto-Tune je Cher poslužio da smanji problematičnost vokala u toj pjesmi, a kasnije su ga provukli kroz efekt koji joj je dao ‘robotski glas’ - kaže eurovizijska pobjednica.