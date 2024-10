Ovo je jedna od posljednjih skladbi Rajka Dujmića: Jasna Zlokić otpjevala je stihove...

Jasna Zlokić, jedna od naših glazbenih diva, objavila je novi singl 'Tko to zove ime moje'. Radi se o jednoj od posljednjih pjesama koje je skladao veliki Rajko Dujmić, a upravo po toj pjesmi nazvan je novi album Rajkovih dosad neobjavljenih pjesama.

Većinu stihova uključujući i pjesmu "Tko to zove ime moje" napisao je dugogodišnji Rajkov suradnik Nenad Ninčević. Aranžman pjesme potpisuje Ante Gelo koji je s Jasnom uspješno surađivao na njenim prethodnim singlovima.

Jasna Zlokić nije bila samo Rajkov suradnik već i prijatelj, a upravo su Rajkove pjesme obilježile njenu dugogodišnju sjajnu karijeru.

- Dobila sam demo, Rajko je pjesmu otpjevao uz klavir. Bilo mi je jako teško slušati, uhvatile su me emocije i u biti poslušala sam je tek kad sam se smirila. Čula sam predivnu pjesmu i to iz jedne epohe koje je zatvorena. Ante Gelo je napravio sjajan aranžman i Nenini stihovi su divni, a Rajko jedan jedini. Znao me namučiti u studiju, ali me naučio da dam maksimum svojih emocija, tjerao me da svaka iduća izvedba bude još bolja i uvijek je bio u pravu. Od njega sam naučila da sve moraš dati i svaku otpjevanu riječ interpretirati kroz svoju emociju - objasnila je Jasna uredniku i voditelju Zlatku Turkalju u emisiji 'Svijet diskografije'.

storyeditor/2023-04-11/PXL_070320_28323387.jpg | Foto: Dino Stanin/PIXSELL/

Upravo tako moćno s puno emocija pjeva Jasna najnoviju pjesmu koja će sigurno nastaviti niz njenih velikih pjesama poput 'Skitnica', 'Na obali', 'Povedi me', 'Pismo', a sve s Rajkovim potpisom.

A kako je nastala pjesma objasnio je jedan od naših najboljih tekstopisaca Nenad Ninčević:

- Bilo je to prije desetak godina, zima s puno snijega, Rajko me nazvao da želi raditi i zaista je bio u top formi. Radili smo tri tjedna i obojica smo bili ganuti kako su pjesme ispale. Napravili smo nekoliko pjesama koje su sada dobile svoj konačan oblik kad su ih otpjevali Rajkovi suradnici i prijatelji koji su s njim bili povezani poput Nine Badrić, Nede Ukraden, Jasne Zlokić, Borisa Novkovića, Maje Šuput, Miroslava Škore, ali i onih koji nisu bili te sreće, ali su ga izuzetno cijenili poput Jure Brkljače i Jacquesa Houdeka.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL.

Jasnina karijera traje više od 40 godina, a svoj prvi album 'Pusti me da prođem' objavila je prije točno četrdeset godina za tadašnji Jugoton. Iste godine nastupila je na Splitskom festivalu s pjesmom "Skitnica" koju su za nju napisali Rajko Dujmić i Momčilo Popadić, a upravo je ta pjesma pokrenula njenu karijeru. Ogroman uspjeh ove pjesme potaknuo je diskografe da već na drugoj nakladi prvog albuma uvrste i ovu pjesmu.

Iako će Jasna kao svoje glazbena uzore istaknuti Barbru Streisand i Janis Joplin, njene pjesme obilježile su zabavnu glazbu, a uz Rajka Dujmića potpisuju ih neka od najvećih autorskih imena poput Zdenka Rujnića, Marija Mihaljevića, Željka Krznarića, Momčila Popadića i ostalih.

POSLUŠAJTE PJESMU: