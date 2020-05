Chloe pozirala potpuno gola, a intimna mjesta prekrila pjenom

Njezine golišave fotografije na društvenim mrežama nisu rijetkost, a sada je influencerica Chloe Ferry (24) razbuktala maštu svojim pratiteljima fotografijom u kadi.

Pozirala je dok leži u kadi, a kupka joj prekriva intimne dijelove tijela. Fotografiju koju je sada podijelila napravila je dok je još bila na odmoru u Dubaiju. Tada je u hotelu imala kupaonicu s ogledalom na plafonu pa je uhvatila priliku za provokativne fotografije.

- Nestvarna si - pisali su joj pratitelji u komentarima.

Sličnu fotografiju Chloe je objavila i prošli tjedan, samo u drugačijoj pozi. U opis je tada kratko napisala:

- Tko želi doći da mi trlja leđa?

Influencerica se inače nedavno pohvalila i zavidnom linijom, nakon što je uporno trenirala i zdravo se hranila. Također, sa svojim je pratiteljima pokazala fotografiju kako je izgledala prije no što je smršavila te kako izgleda sada. Chloe je na društvenoj mreži napisala kako nikada ne bi vjerovala da će ovako danas izgledati, da joj je to netko rekao prije godinu dana.

- Sve je počelo prije nekoliko godina. Svaki aspekt mog života se komentirao. Više od bilo čega komentirala se sama moja pojava. Jaka sam osoba, no kada sam se u jutro budila uz komentare poput 'izgledaš debelo', počinješ misliti kako su ljudi u pravu. Mislila sam kako doista trebam smršaviti - priznala je influencerica. Takvi su je komentari 'natjerali' i da se podvrgne plastičnim operacijama jer je željela brzi učinak, no, to nije urodilo plodom.

Chloe je bila je u nekoliko britanskih televizijskih emisija, kao što je MTV-ov 'Geordie Shore' i 'Celebrity Big Brother'. Od 2015. se pojavljuje na malim ekranima.

Na društvenim mrežama prati je više od tri milijuna ljudi i, kako pišu strani mediji, jedna je najbogatijih i najpopularnijih britanskih reality zvijezda. Putem društvenih mreža i realityja te pojavljivanja na raznim javnim događajima i zabavama u noćnim klubovima, Chloe je dosad zaradila veliku sumu novca.

