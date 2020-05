Chloe otkrila kako je smršavila: Operacije nisu dale rezultate...

U izolaciji zbog pandemije korona virusa mnogi su 'natukli' kilograme. No, to nije tako u slučaju influencerice Chloe Ferry (24), koja se na društvenim mrežama pohvalila zavidnom linijom. Također, sa svojim je pratiteljima pokazala fotografiju kako je izgledala prije no što je smršavila te kako izgleda sada.

- Trebalo mi je puno vremena da objavim ove fotografije. Znate da me se osuđuje za sve što napravim - napisala je između ostalog u opis objavljene fotografije.

Foto: Mladost Kaštela

Chloe je dodala kako nikada ne bi vjerovala da će ovako danas izgledati, da joj je to netko rekao prije godinu dana.

- Sve je počelo prije nekoliko godina. Svaki aspekt mog života se komentirao. Više od bilo čega komentirala se sama moja pojava. Jaka sam osoba, no kada sam se u jutro budila uz komentare poput 'izgledaš debelo', počinješ misliti kako su ljudi u pravu. Mislila sam kako doista trebam smršaviti - priznala je influencerica.

Takvi su je komentari 'natjerali' i da se podvrgne plastičnim operacijama, jer je željela brzi učinak.

- Mislila sam da će na taj način komentari nestati preko noći. No, postalo je još gore. Još sam dobila više komentara poput onih da sam debela. Bilo me strah uopće objaviti svoju fotografiju. Tada sam s operacija prešla na teretanu i počela se brinuti o svojem tijelu. To je bilo dobro i za moj um. Ti negativni komentari su me pokrenuli da pritisnem. Zamislite samo da otvorite svoj Instagram i dobijete na tisuće komentara o tome kako ste debeli. Ne bih to poželjela nikome - dodala je Chloe.

Foto: Instagram/Brittany Matthews

Influencerica tvrdi kako je sada sigurna u sebe i sretna je kako izgleda. Osjeća se i psihički bolje.

- Ako sam ja uspjela, može svatko od nas - zaključila je i dodala kako će na društvenim mrežama dijeliti svoj program vježbanja s kojim je uspjela 'skinuti' kilograme.

Foto: Mladost Kaštela

Chloe je bila je u nekoliko britanskih televizijskih emisija, kao što je MTV-ov 'Geordie Shore' i 'Celebrity Big Brother'. Od 2015. se pojavljuje na malim ekranima.

Na društvenim mrežama prati je više od tri milijuna ljudi i, kako pišu strani mediji, jedna je najbogatijih i najpopularnijih britanskih reality zvijezda. Putem društvenih mreža i realityja te pojavljivanja na raznim javnim događajima i zabavama u noćnim klubovima, Chloe je dosad zaradila veliku sumu novca.

Foto: Instagram/Brittany Matthews

Na Instagramu nerijetko promovira razne brendove oko kojih je, kaže, izbirljiva. Za jednu objavu na kojoj pozira s proizvodom dobije i po 3.000 funti, odnosno 25.000 kuna. Ima i vlastiti kozmetički salon.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Šarić

#zajedno24sata