Chris Evans nosi titulu najseksi muškarca 2022. godine: 'Moja će mama biti tako sretna...'

Američki glumac Chris Evans (41) je najseksi muškarac u svijetu za 2022. godinu prema izboru magazina People.

Evans je proglašen ovogodišnjim pobjednikom u showu 'The Late Show with Stephen Colbert'. Nakon što je voditelj showa izrekao glumčevo ime, publika je počela glasno zviždati i pljeskati.

- Moja će mama biti tako sretna. Ponosna je na sve što radim, ali ovo je nešto čime se stvarno može pohvaliti - komentirao je Chris. Prije Evansa tu je titulu osvojio Paul Rudd.

Inače, Evansu je titula najseksi muškarca trebala pripasti i prije dvije godine, no iz magazina People su mislili da je bolje pričekati godinu dana nakon što je glumac slučajno postavio sliku svog penisa na internet. Naime, u rujnu 2020. Evans je slučajno učitao golišave fotografije dok je pokušavao objaviti video na Instagramu.

Evans je brzo izbrisao sliku, ali je bilo je prekasno jer su snimke zaslona već bile sačuvanee i objavljene na Twitteru te su fotografije postale viralne.

Chris je najpoznatiji je po ulozi Kapetana Amerike u Marvelovim filmovima, ali i kao Human Torch. Glumio je i u filmu Fantastic Four (2005.) i njegovom nastavku iz 2007. godine. Chris Evans je 2014. godine imao svoj redateljski debi u filmu Before We Go u kojem je i glumio.

Evans je u razgovoru za magazin priznao da je nakon 22 godine odlučio usporiti poslovni tempo te se posvetiti drugim aktivnostima u slobdono vrijeme.

- Kada je riječ o traženju novih uloga, postalo mi je važnije gdje se snima film. Prestar sam da bih šest mjeseci živio iz kofera i ušao sam u ljepšu fazu u kojoj sam sretan što sam kod kuće - rekao je Chris za People.

