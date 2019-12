Chris Martin: 'Smatrao sam da sam gay, bio sam prestravljen'

Frontmen grupe Coldplay Chris Martin (42) progovorio je o svojoj unutarnjoj borbi koju je vodio u tinejdžerskim danima. Imao je problema s uklapanjem među vršnjake i o propitkivanju vlastite seksualnosti.

Foto: Peter Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Dok sam pohađao internat, skakutao sam i čudno hodao. Bio sam vrlo homofoban jer sam mislio ukoliko sam gay, onda sam s*eban za cijeli život. Bio sam prestravljen - ispričao je u intervjuu za Rolling Stone. Dodao je kako su mu vršnjaci godinama govorili 'ti si definitivno gay'.

Njegovo propitkivanje nije olakšala niti činjenica da je odrastao u religioznoj obitelji zbog koje je smatrao da je biti gay pogrešno. Spas od svakodnevnog zadirkivanja pronašao je u glazbi.

- Mnogi moji glazbeni heroji su gay ili što god već bili. To zbilja nije bitno - rekao je pjevač, a kao jedan od svog uzora naveo je Eltona Johna (72).

Foto: Peter Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iz 11-godišnjeg braka s bivšom suprugom Gwyneth Paltrow (46), Chris Ima djevojčicu Apple (14) i sina Mosesa (13). Razdvojilo ih je u to vrijeme navodno to što je glumica oduvijek voljela biti u centru pažnje medija i javnosti, dok Martinu to nikad nije bilo važno.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Nakon Gwyneth bio je u vezi s glumicom Dakotom Johnson (29). Nakon što se govorilo o zarukama i vjerojatnom skorašnjem vjenčanju, britanski mediji pisali su kako je Chris prijateljima potvrdio da je ljubav pukla te da je ponovno single.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':