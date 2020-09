- Pozdrav iz bolnice. Dobila sam drugu transfuziju krvi, \u0161to zvu\u010di vi\u0161e dramati\u010dno no \u0161to jest. Beba i ja smo dobro, samo nam nedostaju male stvari poput kuhanja.\u00a0Beba je zdrava i velika. Puno se kre\u0107e. Jedva \u010dekam upoznati malog frajera - napisala je Chrissy, koja s glazbenikom \u010deka sina. Zamolila je obo\u017eavatelje i pratitelje da joj prestanu davati medicinske savjete i postavljati dijagnoze, jer je to \u010dini nervoznom.\u00a0

<p>Manekenka <strong>Chrissy Teigen</strong> (34) primljena je u medicinski centar u Los Angelesu zbog krvarenja koje traje već mjesec dana u trudnoći, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/28/entertainment/chrissy-teigen-hospitalized-bleeding-pregnancy-intl-scli/index.html" target="_blank">CNN</a>. Sa suprugom i glazbenikom <strong>Johnom Legendom</strong> (41) čeka treće dijete.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Chrissy botoksirala pazuhe</strong></p><p>Prethodno je neko vrijeme morala strogo mirovati, ali se krvarenje pogoršalo pa su je hitno hospitalizirali. Otprilike je na polovici trudnoće, a o svemu se oglasila na Instagramu.</p><p>- Pozdrav iz bolnice. Dobila sam drugu transfuziju krvi, što zvuči više dramatično no što jest. Beba i ja smo dobro, samo nam nedostaju male stvari poput kuhanja. Beba je zdrava i velika. Puno se kreće. Jedva čekam upoznati malog frajera - napisala je Chrissy, koja s glazbenikom čeka sina. Zamolila je obožavatelje i pratitelje da joj prestanu davati medicinske savjete i postavljati dijagnoze, jer je to čini nervoznom. </p><p>Čini se kako je problem s njezinom placentom koja je jako slaba, a stanje se sada stabiliziralo. Imala je problema i u prethodne dvije trudnoće, kada posteljica njezinu djecu nije hranila na pravi način pa je oba puta porod bio raniji. </p><p>Prva dva puta manekenka je začela umjetnom oplodnjom, a uvijek je otvoreno govorila o problemima u pokušajima da postane majka. No treći put su ona i John uspjeli začeti prirodnim putem. Priznali su kako im je trudnoća bila iznenađenje.</p><p>Chrissy je tada bila na operaciji uklanjanja implantanata iz grudi, no nije znala da je trudna. Rutinski test koji je obavila prije zahvata bio je negativan. Kasnije se ispostavilo kako je bio lažno negativan, no bila je na udaru kritika zbog cijele situacije.</p><p>Inače, Chrissy i Legend upoznali su se 2006. na snimanju spota za njegovu pjesmu 'Stereo', zaručili su se pet godina nakon, a potom su se 2013. vjenčali. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>