Chrissy ni kod ginekologa ne ide bez Instagrama: 'Pipkajte grudi'

Svestrana manekenka početkom je mjeseca maknula silikone jer su joj samo smetali. Osim toga, često je komentirala da su joj se grudi objesile jer je dojila pa ih je zato odlučila 'popraviti'

<p>Supruga pjevača <strong>Johna Legenda</strong> (41), manekenka <strong>Chrissy Teigen</strong> (34) mjesecima je govorila da se želi riješiti silikona. U lipnju je napokon ispunila tu želju i otišla pod nož. 'Ugradila' ih je s 20-ak godina, a sad se na operaciju odlučila zato što joj silikoni samo smetaju i ne može normalno funkcionirati, a i rodila je dvoje djece, kćer <strong>Lunu</strong> (4) i sina <strong>Milesa</strong> (2) pa misli da je sada najbolje vrijeme za 'osvježenje'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Chrissy botoksirala pazuhe</strong></p><p>Zahvat uklanjanja silikona iz svojih grudi Teigen je shvatila vrlo ozbiljno pa je bez problema o toj temi razgovarala javno. Planirala je ona to i ranije, ali baš kad se odlučila na taj podvig, spriječio ju je korona virus, koji se proširio svijetom onda kada je zakazala operaciju.</p><p>Ovih dana pozvala je sve koji je prate da odlaze na redovite ginekološke preglede i da se "pipkaju po grudima iako dolazi kraj svijeta". Osim toga, izrazila je žaljenje zato što je nekim ženama odlazak doktoru luksuz, a tako ne bi trebalo biti. Pratitelji su se Chrissy narugali jer je čak i u ordinaciji 'opalila' fotku. </p><p>- Nemaš ti mira ni kod ginekologa, ha? Moja ustanova jasno je dala do znanja da nema fotografiranja, kod tebe se očito može - napisala je pratiteljica. Kako je Chrissy objasnila, njeni silikoni dugo godina bili su sjajni i odradili su svoj posao, ali jednostavno je sad shvatila da je vrijeme da ih makne.</p><p>- Jedva čekam konačno moći zakopčati haljinu svog konfekcijskog broja, spavati okrenuta na trbuh s potpunim komforom. Nema više velikih grudi! No ne brinite, bit će sve dobro. I dalje ću imati sise, ali bit će to prava masna naslaga, što grudi na koncu i jesu - istaknula je. </p>