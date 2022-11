Christina Applegate iz 'Bračnih voda' ima multiplu sklerozu: 'Udebljala sam se 18 kilograma'

Zvijezdi serije Bračne vode, glumici Christina Applegate (50) dijagnosticirana je multipla skleroza prije godinu dana, a sada je u intervjuu za za The New York Times priznala da je godinama prije imala znakove ove autoimune bolesti. Osim toga, otkrila je kako je zbog nje izgubila i ravnotežu tijekom snimanja jedne od sezona Netflixove serije 'Dead to Me'.

- Voljela bih da sam obratila pozornost, ali kako da ja to znam? - rekla je Christina. Nakon što joj je dijagnosticirana bolest, producenti serije Dead to Me pauzirali su snimanje na pet mjeseci kako bi glumica mogla početi liječiti.

- Morala sam to procesuirati, izgubila sam dio sebe. Trebalo mi je vremena - priznala je. Potom je glumica otkrila kako se udebljala te da više ne može hodati bez štapa.

- Ovo će biti prvi put da će me netko vidjeti takvu kakva jesam - rekla je te dodala da je htjela napraviti intervju prije izlaska treće sezone serije Dead to Me kako bi gledatelji razumjeli zašto se promijenila. Inače, treća sezona serije trebala biti dostupna 17. studenoga na Netflixu.

- Rekli su mi da ne trebamo završiti snimanje i da možemo spojiti nekoliko epizoda. Rekla sam: Ne, snimat ćemo, ali pod mojim uvjetima - prisjetila se Applegate. Ispričala je da nakon dijagnoze nije mogla raditi kao prije te je imala problema sa silaženjem niz stepenice. Dolazila je u invalidskim kolicima na set, a dok je snimala scene pomagao joj je dugogodišnji prijatelj te član ekipe.

Glumica se ranije borila protiv raka dojke, a 2008. godine se podvrgnula dvostrukoj mastektomiji.

