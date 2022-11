Christine McVie svirala je klavir od četvrte godine, a više od 30 bila je dio Fleetwood Maca...

Britanska glazbenica i tekstopisac Christine McVie preminula je danas u 79. godini, a iza sebe je ostavila bogatu glazbenu karijeru i evergreene koje ćemo pamtiti još dugo.

McVie je rođena u britanskom mjestašcu Bouth 1943. kao Christine Anne Perfect. Njezin otac je bio koncertni violinist pa je Christine već sa četiri godine počela svirati klavir te je imala klasične poduke iz sviranja klavira sve do 15. godine kad je otkrila rock'n'roll.

Christine je pet godina studirala kiparstvo na Moseley School of Art u Birminghamu kako bi postala učiteljica umjetnosti. Tijekom studiranja je upoznala dva prijatelja, Stana Webba i Andyja Silvestera, koji su bili u bendu pod nazivom Sounds Of Blue, te su je pozvali da im se pridruži jer su primijetili njezin talent. Dok je diplomirala bend se raspao i budući da nije imala dovoljno novaca da se lansira u svijet umjetnosti, preselila se u London i kratko radila kao stilistica izloga u robnoj kući.

McVie se 1968. ponovno udružila s bivšim članovima benda, Silvesterom i Webbom, u blues sastavu Chicken Shack, svirajući klavir i kao dodatni vokal. Bend je objavio dva albuma, '40 Blue Fingers, Freshly Packed and Ready to Serve' 1968. i 'O.K. Ken?' 1969.. Dospjeli su britansku ljestvicu 'Top 20' s Christininom impresivnom verzijom pjesme 'I'd Rather Go Blind' Ette James.

Christine je 1969. napustila bend nakon što je upoznala basista 'Fleetwood Maca' Johna McViea, za kojeg se udala godinu dana kasnije, neposredno nakon izlaska njezina prvog solo albuma 'Christine Perfect'.

Umjesto medenog mjeseca, Christine i John su vjenčanje proslavili u hotelu u Birminghamu s Joeom Cockerom, koji je slučajno tamo odsjeo. Par se razveo 1976., ali su ostali prijatelji i zadržali profesionalni odnos. Christine je u Fleetwood Macu bila klavijaturistica i suglavna pjevačica te je za bend napisala brojne hitove.

Unatoč svojoj burnoj povijesti, Fleetwood Mac postao je jedan od najpoznatijih rock bendova 1970-ih i 80-ih, koji su činili Mick Fleetwood, Christine i John McVie, kao i Lindsey Buckingham i Stevie Nicks. Album 'Rumours', objavljen 1977., postao je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena i uključivao je hitove kao što su Second Hand News i You Make Loving Fun.

Tijekom produkcije albuma Rumors Christine je imala aferu s inženjerom rasvjete Fleetwood Maca, Curryjem Grantom, što je inspiriralo pjesmu 'You Make Loving Fun'.

McVie je izdala i solo albume, od kojih je drugi 1984. pod nazivom Christine McVie sadržavao hitove Got a Hold on Me i Love Will Show Us How.

Godine 1999. McVie je uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame kao član Fleetwood Maca i dobila je Brit Award za izniman doprinos glazbi. Iste je godine, nakon gotovo 30 godina s bendom, odlučila otići i živjela je poluumirovljeno gotovo 15 godina.

- Samo sam željela prihvatiti boravak u engleskom selu i ne morati se motati po cesti. Preselila sam se u Kent i volio sam što mogu hodati ulicama, a da nitko ne zna tko sam. Onda mi je, naravno, počelo nedostajati - rekla je Guardianu.

Izdala je solo album 2004., a u rujnu 2013. pojavila se na pozornici s Fleetwood Mac u O2 Areni u Londonu. Iduće se godine službeno pridružila bendu prije njihove turneje 'On with the Show'.

Christine McVie je umrla nakon kratke bolesti u 79. godini života, potvrdila je u srijedu njezina obitelj.

- Teška srca vas obavještavamo o Christininoj smrti. Jutros, u srijedu 30. studenog 2022., nakon kratke bolesti preminula je mirno u bolnici - stoji u izjavi njezine obitelji.

