Nakon što je tiktoker Nathan Apodaca snimio video kako se vozi na skateu, pije ledeni čaj i mrmlja uz pjesmu 'Dreams', svi su opet počeli masovno slušati Fleetwood Mac. Njegov video na tu pjesmu danas ima više od 80 milijuna pregleda, a pjesma britansko-američkog rock sastava koji je žario i palio 60-ih i 70-ih ponovno je došla na tron. Od tada na YouTubeu pjesma ima koji milijun pregleda više. Ukupno oko 200 milijuna.

- Ta pjesma je bila savršena za 'vibe' koji sam htio postići tim videom. Palo mi je na pamet da se snimim uz izlazak sunca. Ispalo je odlično – objasnio je tada Nathan. Njemu je taj viralni TikTok 'otplatio' dugove, napokon si je uspio priuštiti vlastitu kuću i više ne mora strahovati hoće li uspjeti platiti račun za mobitel svaki mjesec. No, ova pjesma nije jedini Oldschool hit koji je ponovno zasjao zbog TikToka.

Već pomalo zaboravljena britanska pop princeza, Lily Allen, 2000-ih je imala neke ozbiljne hitove. Svi su pjevali i ljuljali se uz njezine pjesme 'Smile', 'Not Fair' i 'F You', a iako je aktivna i danas, upravo su te pjesme i dalje mnogima najdraže. Upravo pjesmu 'Smile' iznova je proslavio tiktoker Zack Jot, koji je uz nju otplesao i skupio par milijuna pregleda. Njezina je pjesma u međuvremenu dobila još oko tisuću dueta na TikToku, a na YouTubeu je sad i službeno njena najslušanija stvar. Ima više od 105 milijuna pregleda.

TikTok je 'vratio' i američku pop princezu, Britney Spears. O njoj se u posljednje vrijeme piše u kontekstu dokumentarca 'Framing Britney', koji je razotkrio mračnu tajnu života jedne od najpopularnijih pjevačica na svijetu. Britney je bila obožavana krajem 90-ih i 2000-ih, njene su hitove 'Baby One More Time', 'Oops...' i 'Toxic' znali svi, a još jedan njen hit vratili su danas tiktokeri. U neobičnom TikTok izazovu 'napravi svoju fotku iz policijske postaje', tisuće se snimaju uz njezin hit 'Criminal' iz 2011. Upravo je to referenca na pokret #freeBritney i misterij koji se krije iza života slavne pjevačice. Ona već deset godina, navodi se u gore spomenutom dokumentarcu, živi u zatočeništvu. Nema pristup vlastitim financijama niti smije izlaziti u javnost bez pratnje svog oca, Jamieja Spearsa. A baš zbog ovog TikTok izazova sad još više ljudi govori o tome...

Koliko je velika snaga TikToka pokazuju upravo ovi primjeri, a iste nalazimo i kod nas. Zsa Zsa i Hiljson Mandela postali su hit na TikToku s pjesmom 'Ova ljubav', nakon što se Barbi Afrika snimila kako pjeva uz njih. Ova popularna tiktokerica sada je članica žirija novog JoomBoos Videostar showa, a prijave su krenule. Do 12. ožujka prijave možete slati na; videostar.joomboos.hr i uključiti se u borbu za titulu TikTok kralja ili kraljice. Tu su i nagrade vrijedne 130.000 kn, kao i cool adidas tenisice. Prijavite se što prije i ispričajte svoju TikTok priču. Ili je otpjevajte uz neki od davno zaboravljenih glazbenih hitova!

Prijavi se na Videostar, postani TikTok zvijezda i osvoji nagrade vrijedne 130.000 kuna!