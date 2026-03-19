Chuck Norris završio u bolnici

Legendarni glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris hitno je hospitaliziran na Havajima nakon iznenadnog medicinskog stanja, doznaje TMZ.

Prema izvorima, zdravstveni incident dogodio se u posljednja 24 sata na otoku Kauai, gdje je Norris boravio. Točna priroda zdravstvenog problema zasad nije poznata, no navodno je u stabilnom stanju i dobrog raspoloženja.

Zanimljivo je da se sve odvilo iznimno brzo. Još je jučer, u srijedu, Norris trenirao na otoku, a prema riječima prijatelja koji je s njim razgovarao telefonom, bio je vedar, nasmijan i čak zbijao šale — što dodatno pojačava misterij oko naglog razvoja situacije.

Foto: Instagram/Ilustracija

Slavni akcijski junak nedavno je proslavio 86. rođendan, a tom je prigodom na društvenim mrežama objavio video na kojem trenira i sparira s trenerom, pokazujući da je i dalje u impresivnoj formi.

Iako detalji o njegovom zdravstvenom stanju još nisu poznati, činjenica da je Norris ostao u dobrom duhu pruža određenu utjehu njegovim obožavateljima.