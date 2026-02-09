Cifra bi vas mogla šokirati! Evo koliko će Bad Bunny zaraditi od nastupa na Super Bowlu...

Portorikanski reper Bad Bunny nastupio je u poluvremenu Super Bowla u nedjelju, a uz njega su nastupili i gosti, Lady Gaga i Ricky Martin. Glazbenik, koji je nedavno osvojio i nagradu Grammy za album godine s "Debí Tirar Más Fotos", čime je postao prvi izvođač koji je dobio tu nagradu Grammy pjevajući na španjolskom jeziku.

POGLEDAJTE GALERIJU: Nastup Bad Bunnyja

A iako je njegova popularnost sve veća, za svoj nastup u poluvremenu neće dobiti honorar. Naime, glazbenici koji nastupe na Super Bowlu nastupaju besplatno, uglavnom zbog ljubavi prema događaju, kao i publiciteta koji slijedi. NFL je ranije potvrdio kako 'ne plaćaju' glazbene zvijezde, no pokrivaju troškove produkcije i ostale izdatke, do određene mjere.

Foto: Carlos Barria

Prethodni izvođači znali su posegnuti u vlastiti džep kako bi ostvarili svoje vizije. The Weeknd je za svoj nastup 2021. godine uložio nevjerojatnih sedam milijuna dolara, dok je Dr. Dre navodno potrošio sličan iznos godinu dana kasnije.

Zauzvrat, izvođač dobiva pažnju cijelog svijeta na otprilike petnaest minuta, a ta izloženost može im donijeti ozbiljnu ekonomsku korist nešto kasnije. Primjerice, nakon što je Kendrick Lamar prošle godine stupio na pozornicu, njegov hit "Not Like Us" zabilježio je porast slušanosti od 430 posto, navodi LADbible.

Stoga se može očekivati da će Bad Bunny od sljedećeg tjedna dobiti novu vojsku obožavatelja, a s vremenom može očekivati i značajan porast na svom bankovnom računu. Jorell Meléndez-Badillo, profesor latinoameričkih studija, objasnio je zašto je odabir Bad Bunnyja pametna tržišna odluka za NFL.

"NFL se želi proširiti na međunarodno tržište, pa ciljaju na šire tržište izvan Sjedinjenih Država. On ima ogromnu bazu obožavatelja u SAD-u, ali ova će pozornica biti pojačana na međunarodnoj razini zahvaljujući nekome poput njega", rekao je.

Foto: Jeenah Moon

Ipak, ne treba previše žaliti što će Bad Bunny za Super Bowl biti plaćen samo publicitetom. Forbes procjenjuje da je u 2025. godini zaradio 66 milijuna dolara prije oporezivanja i naknada.