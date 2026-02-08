Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti

Župa Uzašašća Gospodinova iz Novog Travnika oglasila se putem društvenih mreža povodom projekcije filma Svadba u tom gradu, prenosi Viteški.ba.

U objavi navode kako su s negodovanjem primili vijest da se, kako su ga nazvali, takozvana „romantična komedija” prikazuje i pred lokalnom publikom. Smatraju da film na, kako ističu, neprimjeren i ponižavajući način zadire u temeljne vrijednosti kršćanske vjere te da Boga i istine spasenja spominje vulgarno i blasfemično.

Iz župe poručuju da umjetničko izražavanje treba biti slobodno, ali i nositi odgovornost. Naglašavaju da sloboda koja zadire u tuđa duboka vjerska uvjerenja ne predstavlja istinsku slobodu, već oblik neodgovornosti.

U svojoj poruci osvrnuli su se i na vjernike koji su film gledali u drugim gradovima, navodeći kako je tužno što su to činili izvan svoje sredine kako ne bi bili viđeni, uz dodatak da im preostaje molitva za njih.

Zbog svega navedenog, župa je pozvala vjernike da 11. veljače, na blagdan Gospe Lurdske i Svjetski dan bolesnika, ne prisustvuju projekciji filma Svadba u Novom Travniku.

Najavljeno je i da će nakon mise u 16 sati biti izložen Presveti Oltarski Sakrament, a crkva će ostati otvorena do ponoći za molitvu. Molitvena nakana bit će usmjerena na umjetnike, glumce, redatelje i sve ostale koji, kako navode, na slične načine vrijeđaju vjerske osjećaje i slobode pripadnika bilo koje religije.