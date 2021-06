Revija 'Duchess' dizajnerice Snježane Mehun i ove je godine okupila velik broj zaljubljenika kvalitetnih ljetnih odjevnih predmeta. Jedan od posjetitelja bio je i Neven Ciganović koji nije propustio prokomentirati nedavni Crveni tepih Jane Hall of Famea.

Svoje mišljenje je djelomice izrazio na društvenim mrežama gdje je pojedine kandidate usporedio s likovima iz crtića ili čak s vrećom krumpira.

- Ja mislim da moje fotke na društvenoj mreži govore više od riječi. Bilo je svega i svačega. Ali bilo je zanimljivo, očigledno su ljudi jedva čekali da malo izađu i da si daju malo oduška, ali bilo je više neuspješnih nego uspješnih kombinacija - rekao je Cigi te je otkrio najbolju i najgoru odjevnu kombinaciju.

- Po meni je Hana Rodić dominirala, meni je to bilo prekrasno, neovisno je li riječ o vjenčanici ili ne, ali svakako najgore odjevena bila je cura Marka Kutlića, Nela Đinđić. To je nešto prestrašno, preodvratno. Baš sam bio u šoku kada sam je vidio - rekao je Neven.

Nezaobilazna tema ovih dana je i Lana Jurčević, čiji višak kilograma je i sam Cigi nedavno prokomentirao.

- Znate kako se kaže, da te ne boli, ne bi bilo odgovora, očigledno sam ju dobro piknuo tamo 'di ju najviše boli. Toliko o tome. Ja obično ne odgovaram na prozivke posebno ako su nekakve zlonamjerne, ali ove nisu bile. Ja mislim da se ne radi o četiri kile viška, nego o 10 kilograma - rekao je on.

Za kraj, otkrio je i kako je uspio dobiti angažman za njemačko pivo Astra čiju reklamu je u ožujku snimio u Njemačkoj.

- Uspjeli su da u reklami u njemačkoj pijem Gin! Toliko o tome. Našli su me preko društvenih mreža, kontaktirali me, istražili me, slali su mi mailove. Važnu ulogu imala su i razna poznanstva, a na kraju je sve moja agentica ispregovarala - završio je Ciganović.

