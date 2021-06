Neven Ciganović (49) je reklamu za njemačko pivo Astra snimao u ožujku, a od danas se plakati s njegovim licem mogu naći 'na svakom ćošku' grada Hamburga.

- Agencija koja je bila zadužena za casting našla me je preko društvenih mreža, u tom trenutku sam bio u realityju, pa me nisu mogli kontaktirati direktno. Hrvati koji rade u agenciji došli su do Snježane Mehun koja mi je javila za casting. U konkurenciji smo bili ja i još jedan lik, oni su se odlučili za mene i onda su počeli pregovori - rekao nam je Ciganović.

- Nisam prvi put na reklami, više mi je neobično to što je ljudima neobično vidjeti mene - priznaje Neven i dodaje kako je zadovoljan s honorarom te da je veći od onih koji se dobivaju u Hrvatskoj.

'Astra se oglašava s novim licem', piše na plakatima, a Neven objašnjava kako je to novo lice ustvari nova ambalaža proizvoda.

- Njihove kampanje uvijek dignu prašinu s zanimljivim porukama, a cijeli dan mi ljudi šalje fotke, pa mi se čini da sam na svakom ćošku - našalio se Neven. U svojoj ponudi Astra ima i pivu s okusom votke, a ova koju Neven drži je blažeg okusa.

- Snimanje je prošlo super. Ekipa na setu bila je jako profesionalna. Jedino što je bilo malo hladno dok smo snimali i bez obzira na to koliko sam piva popio, smrznuo sam se. Prvi put sam pio njihovo pivo s votkom i okusom limuna i totalno sam oduševljen - izjavio je Neven nakon snimanja.

Neven će godišnji odmor iskoristiti u kolovozu po mogućnosti u Španjolskoj ili Grčkoj jer kako kaže najvjerojatnije ga očekuje promocija Astre, ukoliko će to dozvoliti epidemiološke mjere u Njemačkoj, a u tijeku su i razgovori za snimanje televizijske reklame. Također do kraja sedmog mjeseca radit će kao stalni komentator RTL-ove rubrike Modni sud.