Ciganović 'opleo' po BB Anezi: 'Ništa od dr*anja kao u kući...'

Opet teži 'seljačluk' u produkciji ex Colonija i Borisa Đurđevića. Tko još ovakve pi**arije koristi u pjesmama. A i ova se prodala isto za sitne pare, ništa od dr*anja po spotu, dr*ala se i u 'Big Brotheru' pa ništa od nje, jb* ako nemaš seksipila moš' se i gola skinut i nabijat se na 'vibrač', ništa od toga stara moja, napisao je Neven Ciganović (46) u komentaru kod novog spota Alene Nezirević Anezi (31).

Bivša stanarka Big Brother kuće još za vrijeme realityja isticala je kako želi ostvariti glazbenu karijeru, a u petak je objavila spot za svoju pjesmu 'Srce nema raspored'. Od brojnih pozitivnih komentara, onaj od Ciganovića natjerao je Anezi da mu na to i odgovori.

- Poštovani gosp. Ciganović, prihvaćam svaku dobronamjernu, argumentiranu i kulturnu kritiku. Mislim da s obzirom na Vaše iskustvo pjevanja stihova poput: Kad ulicom ja s pudlicom šaren prolazim, svi znaju ja dolazim. Jer ja sam hit, sve drugo je shit, stil bonton, New York, Pariz, London... - započela je s poštovanjem Anela te prema Cigijevim stihovima koje je navela objasnila kako on nije kompetentan davati ocjene o tuđim pjesmama.

- Spot glumački vjerno prenosi tematiku pjesme, a rađen je po uzoru na svjetske zvijezde. Iznenađuje me da Vi, kao jedan kozmopolit, to ne uviđate i obezvrjeđujete. Nadalje, ako pod pojmom dr*anje smatrate grljenje s osobama koji su vam dragi i koje volite, onda ste u pravu - objasnila je pjevačica te rekla da je njegov komentar bio vrlo zloban i nepotreban. A za svoje navodno 'dr*anje' u showu komentirala je kako je jedino sudjelovala u natjecanju u najduljem francuskom poljupcu i da ništa intimnije od toga nije radila s ostalim ukućanima.

- S obzirom na Vaše sklonosti estetskim zahvatima ja mogu razumjeti da imate drugačije viđenje seksipila, ali iznenadili biste se koliko puno ljudi se ne bi složilo s Vama. Želim Vam sve najbolje, kako god bilo - zaključila je. No, Neven se nije dao vrijeđati pa je i on imao spreman odgovor na Anezine izjave.

- Sklonost ka estetskim zahvatima nema apsolutno nikakve veze s mojim poimanjem seksipila, čak i ako ste vi aludirali odnosno povezivali moju za vas upitnu seksualnu orijentaciju, niti u tom slučaju nema veze sa mojim poimanjem seksipila. Mislim da ste nešto drugo htjeli reci, ali ste se očito krivo izrazili - napisao je Cigi i istaknuo kako on, iz osobnog iskustva, zna procieniti kada je nešto 'jeftino dr*anje'.

- Na tekst pjesme se uopće nisam ni osvrnuo, jer u ovom video prikazu je tekst najmanje bitan, bitno je da ste vi tu polugoli što meni kao jednom 'kozmopoliti' kako ste me nazvali nimalo ne smeta, ali je moje pravo da ga smatram nepotrebnim - zaključio je Neven. O Ciganoviću je, kaže Anezi, do komentara mislila sve najbolje.



- Osoba sam otvorena ima i bez predrasuda te mi je netko poput Ciganovića uvijek bio simpatičan - priča nam pjevačica. Nakon Cigijeva komentara, dodaje, ostala je zatečena i iznenađena.



- Takav nivo komunikacije nalazi se na razini na koju se ja ne želim spuštati - zaključila je Anezi. No, u raspravu su se uključile i druge osobe aludirajući kako to nije pravi profil Nevena Ciganovića. On nam je osobno potvrdio kako je profil njegov i da stoji iza svog mišljenja.

- Anezi mi je bila favorit u Big Brotheru. Mislim da nije seksipil, ali ima karizmu. Sve su moje izjave dobronamjerne, samo o nečijoj taštini ovisi kako će ih prihvatiti - izjavio nam je Neven.