Cigi bez dlake na jeziku: 'Nives Celzijus vodila je ljubav na bini'

Ona se seksala u prime timeu Nove TV 'Čagice sa zvijezdama', komentirao je Neven Ciganović večerašnji nastup pjevačice i glumice Nives Celzijus (37) u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Nives je svojim plesnim mentorom Mateom Cvenićem u drugoj epizodi showa otplesala rumbu, a zavodničkim pokretima i koreografijom oduševila je publiku i gledatelje.

- Nives je danas doslovno rasturila i zapalila binu. Odlična je bila - bio je samo jedan od mnogih komentara oduševljenih gledatelja 'Plesa sa zvijezdama'. S druge strane, žiri baš i nije bio toliko oduševljen njihovom izvedbom.

- Show kao show je odličan, ali ti si savršeni materijal za rumbu. Senzualna si, tu si na svom terenu, ali bih volio da te više vidim na tvojim nogama. Tako bih mogao vidjeti tehniku rumbe, a vi ste više bili u nekim akrobacijama - komentirao je njihovu rumbu profesionalni plesač i trener hrvatske plesne reprezentacije Nicolas Quesnoit.

Nives nije štedio ni ostatak stručnog žirija.

- Lijepa energija, emocije, ali nedostajalo mi je malo plesa, one prave rumbe koju sam želio vidjeti na plesnom podiju danas. I to je to - nadovezao se na njega Dinko. S obzirom na to što žiri nije imao previše pozitivnih komentara za njihovu izvedbu, to se vidjelo na ocjenama. Par je na kraju za svoju rumbu dobio samo 20 bodova.

Ipak, ona i njezin mentor prošli su u daljnju fazu natjecanja.

