OTVORIO DUŠU

Zlatko Dalić o glasinama o privatnom životu: Bole me napadi usmjereni prema obitelji

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
3
Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nažalost, živimo u vremenu u kojem bilo tko, skriven iza anonimnosti društvenih mreža, može zlonamjerno izmisliti i plasirati bilo kakvu laž o bilo kome, rekao je Dalić

Admiral

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (59) osvrnuo se na glasine o svom privatnom životu koje su se posljednjih dana proširile društvenim mrežama. 

Na pitanje novinara o tome kako na njega kao izbornika utječu glasine s društvenih mreža o njegovu privatnom životu, Dalić je dao opširan odgovor.

- Nažalost, živimo u vremenu u kojem bilo tko, skriven iza anonimnosti društvenih mreža, može zlonamjerno izmisliti i plasirati bilo kakvu laž o bilo kome. Mnogi naivno u to povjeruju te takve neistine svjesno ili nesvjesno dalje šire. Ipak, kao čovjeka me boli svaka nepravda, a osobito kada su napadi usmjereni prema mojoj obitelji. No, hvala dragom Bogu na snazi koju nam daje da sve to izdržimo - izjavio je za Večernji list.

- Posljednjih osam godina na meti sam raznih napada, podmetanja i zavisti onih koji priželjkuju moj neuspjeh. Međutim, ovo posljednje pokazuje koliko duboko mogu ići ljudska zloba i glupost. Bilo bi smiješno da nije žalosno. No vjerujte, sve ovo moju obitelj i mene može samo dodatno ojačati. Ništa me neće skrenuti s puta kojim idem s reprezentacijom. Štoviše, još ću snažnije i predanije zastupati vrijednosti u koje vjerujem i po kojima živim. Na tom putu imam čvrstu podršku svoje obitelji, a vrijeme će pokazati što je istina - zaključio je izbornik.

Ljubavna priča Zlatka i supruge Davorke započela je još u školskim klupama. Oboje su iz Livna, a upoznali su se u srednjoj školi. Zlatko je tad igrao za Hajduk i s Davorkom se viđao samo kad je dobio slobodne dane. Kad je Davorka upisala fakultet u Splitu, Zlatko je potpisao ugovor za tadašnji Dinamo iz Vinkovaca (današnju Cibaliju), pa su opet bili razdvojeni. No kad je ona diplomirala, zaručili su se i zajedno otišli u Varaždin, gdje je Zlatko počeo igrati za Varteks. Nakon pola godine su se vjenčali.

- Krenuli smo od nule. Bili smo cura i dečko koji su htjeli nešto napraviti od života. Željeli smo zajedno nešto izgraditi. Bilo je uspona i padova, bili smo ponekad i pred zidom, ali sve smo uspjeli prebroditi - rekao je Zlatko ranije o njihovu zajedničkom životu.

Zajedno imaju sinove Tonija i Brunu, koji su mu, kako je ranije rekao, najvažniji na svijetu. 

